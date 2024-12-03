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Легенда хокею пояснив, як Росія використовує спорт у війні

3 грудня 2024 14:20
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Росія використовує спорт як рекламу війни — Гашек
Колишній гравець NHL Домінік Гашек. Фото: Новини. LIVE
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Легендарний хокеїст Домінік Гашек активно підтримує Україну у війні проти Росії. Він протистоїть участі росіян у найпрестижніших змаганнях з різних видів спорту. 

Під час свого виступу у Києві Домінік Гашек підкреслив, що Росія використовує спорт як пропаганду війни, повідомив кореспондент Новини.LIVE з форуму "Сила спортивної дипломатії". 

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Домінік Гашек
Домінік Гашек під час виступу в Києві. Фото: Новини.LIVE

Що ще сказав Гашек 

Чех зазначає, що кожне змагання, у якому беруть участь росіяни, стає підтримкою і рекламою війни та несе відповідальність за втрачені людські життя та економічні збитки, спричинені війною. 

Ця реклама, підкреслює Гашек, коштувала багатьох людських життів та мільярди збитків.

"Такі змагання, як хокей, теніс, фехтування, бокс тощо, які дозволяють росіянам змагатись, мають найбільшу долю цієї реклами, реклами російської війни", — резюмував він. 

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війна спорт Хокей Домінік Гашек війна в Україні

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