Россия использует спорт как рекламу войны — Гашек

Легенда хоккея объяснил, как Россия использует спорт в войне
Легендарный хоккеист Доминик Гашек активно поддерживает Украину в войне против России. Он противостоит участию россиян в самых престижных соревнованиях по разным видам спорта.
В своем выступлении в Киеве Доминик Гашек подчеркнул, что Россия использует спорт как пропаганду войны, сообщил корреспондент Новини.LIVE с форума "Сила спортивной дипломатии".
Он напомнил о преступлениях, совершенных российской армией в Украине.
Что еще сказал Гашек
Чех отмечает, что каждое соревнование, в котором участвуют россияне, становится поддержкой и рекламой войны и несет ответственность за потерянные человеческие жизни и экономические убытки, вызванные войной.
Эта реклама, подчеркивает Гашек, стоила многих человеческих жизней и миллиардов убытков.
"Такие соревнования, как хоккей, теннис, фехтование, бокс и т.д., позволяющие россиянам соревноваться, имеют наибольшую долю этой рекламы, рекламы российской войны", — резюмировал он.
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