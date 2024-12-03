Россия использует спорт как рекламу войны — Гашек

Бывший игрок NHL Доминик Гашек. Фото: Новини.LIVE

Легендарный хоккеист Доминик Гашек активно поддерживает Украину в войне против России. Он противостоит участию россиян в самых престижных соревнованиях по разным видам спорта.

В своем выступлении в Киеве Доминик Гашек подчеркнул, что Россия использует спорт как пропаганду войны, сообщил корреспондент Новини.LIVE с форума "Сила спортивной дипломатии".

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Доминик Гашек выступает в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Что еще сказал Гашек

Чех отмечает, что каждое соревнование, в котором участвуют россияне, становится поддержкой и рекламой войны и несет ответственность за потерянные человеческие жизни и экономические убытки, вызванные войной.

Эта реклама, подчеркивает Гашек, стоила многих человеческих жизней и миллиардов убытков.

"Такие соревнования, как хоккей, теннис, фехтование, бокс и т.д., позволяющие россиянам соревноваться, имеют наибольшую долю этой рекламы, рекламы российской войны", — резюмировал он.

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