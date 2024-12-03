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Венедиктова сообщила, в каких видах спорта выступают россияне

3 декабря 2024 19:21
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Россияне и белорусы могут участвовать в водных видах спорта - Венедиктова
Посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова. Фото: Новини.LIVE
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в командных соревнованиях по водным видам спорта в нейтральном статусе. Такое решение приняла Международная Федерация водных видов спорта.

Об этом рассказала посол Украины в Швейцарии Ирина Венедиктова во вторник, 3 декабря.

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Госпожа также обратила внимание на решение российского диктатора Владимира Путина отложить проведение "Всемирных игр дружбы" на неопределенный срок "до особого решения". Он считает, данное мероприятие может быть "колокольчиком" для Украины о том, что следует аккумулировать все ее силы на фронте спортивной дипломатии.

"В преддверии выборов МОК в РФ все чаще говорят о пересмотре подхода к международному спорту и возвращении на международную арену. Россия реализует системную и целенаправленную политику работы в этой плоскости", — заявила Венедиктова.

По ее мнению, именно поэтому спорт, как инструмент глобальной солидарности, снова должен быть использован Украиной максимально.

Напомним, бывший футболист киевского "Динамо" Каха Каладзе раскритиковал футболистов, поддержавших протесты в Грузии.

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