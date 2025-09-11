Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Себальос, который был не нужен Динамо, стал целью клубов АПЛ

Себальос, который был не нужен Динамо, стал целью клубов АПЛ

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 20:51
Кравец раскритиковал Динамо за отказ выкупить Себальоса. которого хотят в АПЛ
Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев

Бывший игрок и функционер "Динамо" Артем Кравец за время работы в клубе селекционером нашел колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса. Клуб взял его в аренду, но потом отказался от него и футболист уехал играть в США за "Нью-Ингленд Революшн".

Кравец в Instagram рассказал как сложилась судьба футболиста, который был не нужен "Динамо".

Реклама
Читайте также:
Брайан Себальос
Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев

Провал "Динамо", или Себальос — плохой футболист

Кравец выразил разочарование решением киевского клуба не выкупить контракт защитника за 1.25 млн евро. При этом, он отметил, что футболиста пригласили они вместе с Евгением Хачериди.

По словам Кравца, Себальос в США за полгода играл очень сильно и попал в сборную сезона МЛС. Колумбийца уже хотели приобрести за 5 миллионов евро в АПЛ, но клуб отказал.

"Но нам он не нужен...", — написал Кравец.

После Себальоса "Динамо" не смогло найти игрока на эту позицию и имело большие проблемы в защите.

Напомним, жена форварда каталонской "Барселоны" Роберта Левандовски устроила вечеринку в честь своего дня рождения.

Юный 15-летний украинский футболист принес "Барселоне" победу на престижном турнире.

Динамо АПЛ Артем Кравец лига МЛС Брайан Себальос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации