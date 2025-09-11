Кравец раскритиковал Динамо за отказ выкупить Себальоса. которого хотят в АПЛ

Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев

Бывший игрок и функционер "Динамо" Артем Кравец за время работы в клубе селекционером нашел колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса. Клуб взял его в аренду, но потом отказался от него и футболист уехал играть в США за "Нью-Ингленд Революшн".

Кравец в Instagram рассказал как сложилась судьба футболиста, который был не нужен "Динамо".

Реклама

Читайте также:

Брайан Себальос. Фото: "Динамо" Киев

Провал "Динамо", или Себальос — плохой футболист

Кравец выразил разочарование решением киевского клуба не выкупить контракт защитника за 1.25 млн евро. При этом, он отметил, что футболиста пригласили они вместе с Евгением Хачериди.

По словам Кравца, Себальос в США за полгода играл очень сильно и попал в сборную сезона МЛС. Колумбийца уже хотели приобрести за 5 миллионов евро в АПЛ, но клуб отказал.

"Но нам он не нужен...", — написал Кравец.

После Себальоса "Динамо" не смогло найти игрока на эту позицию и имело большие проблемы в защите.

Напомним, жена форварда каталонской "Барселоны" Роберта Левандовски устроила вечеринку в честь своего дня рождения.

Юный 15-летний украинский футболист принес "Барселоне" победу на престижном турнире.