Кравец раскритиковал Динамо за отказ выкупить Себальоса. которого хотят в АПЛ

Себальос, который был не нужен Динамо, стал целью клубов АПЛ
Бывший игрок и функционер "Динамо" Артем Кравец за время работы в клубе селекционером нашел колумбийского центрального защитника Брайана Себальоса. Клуб взял его в аренду, но потом отказался от него и футболист уехал играть в США за "Нью-Ингленд Революшн".
Кравец в Instagram рассказал как сложилась судьба футболиста, который был не нужен "Динамо".
Провал "Динамо", или Себальос — плохой футболист
Кравец выразил разочарование решением киевского клуба не выкупить контракт защитника за 1.25 млн евро. При этом, он отметил, что футболиста пригласили они вместе с Евгением Хачериди.
По словам Кравца, Себальос в США за полгода играл очень сильно и попал в сборную сезона МЛС. Колумбийца уже хотели приобрести за 5 миллионов евро в АПЛ, но клуб отказал.
"Но нам он не нужен...", — написал Кравец.
После Себальоса "Динамо" не смогло найти игрока на эту позицию и имело большие проблемы в защите.
