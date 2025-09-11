Кравець розкритикував Динамо за відмову викупити Себальоса. якого хочуть в АПЛ

Браян Себальос. Фото: "Динамо" Київ

Колишній гравець і функціонер "Динамо" Артем Кравець за час роботи в клубі селекціонером знайшов колумбійського центрального захисника Браяна Себальоса. Клуб взяв його в оренду, але потім відмовився від нього і футболіст поїхав грати в США за "Нью-Інгленд Революшн".

Кравець в Instagram розповів як склалася доля футболіста, який був не потрібен "Динамо".

Провал "Динамо", або Себальос — поганий футболіст

Кравець висловив розчарування рішенням київського клубу не викупити контракт захисника за 1.25 млн євро. При цьому, він наголосив, що футболіста запросили вони разом з Євгеном Хачеріді.

За словами Кравця, Себальос в США за півроку грав дуже сильно та потрапив до збірної сезону МЛС. Колумбійця вже хотіли придбати за 5 мільйонів євро в АПЛ, але клуб відмовив.

"Але нам він не потрібен...", — написав Кравець.

Після Себальоса "Динамо" не змогло знайти гравця на цю позицію і мало великі проблеми в захисті.

