Селезнев получил руководящую должность в футбольном клубе

Селезнев получил руководящую должность в футбольном клубе

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 09:23
Селезнев начал новую карьеру вне большого футбола
Евгений Селезнев (справа) в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

Бывший нападающий "Днепра" и "Шахтера" Евгений Селезнев получил новую управленческую должность в медиафутболе. Экс-футболист стал вице-президентом днепровского клуба "Армат", который активно развивает собственный спортивный проект.

О назначении 39-летнего Селезнева клуб сообщил на своей странице в Instagram

Читайте также:

В "Армате" рассчитывают использовать футбольный и организационный опыт Евгения Селезнева для роста узнаваемости бренда и спортивных результатов в медиалиге. Для Селезнева это не первый шаг в проекте: осенью 2024 года он присоединился к "Армату" как игрок медиафутбольной команды и принимал участие в матчах лиги. 

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев в Днепре. Фото: УНИАН

Новый вызов для Селезнева

Со временем роль бывшего футболиста сборной Украины внутри клуба расширилась, а участие в проекте вышло за рамки исключительно игровой функции.

Назначение вице-президентом стало логичным продолжением сотрудничества и подтверждением доверия со стороны руководства. В клубе делают ставку на системное развитие, где управленческий опыт бывших профессиональных футболистов играет ключевую роль.

Евгений Селезнев был одним из самых результативных украинских нападающих в истории УПЛ. Его карьера была тесно связана с "Шахтером" и "Днепром", а также с выступлениями за национальную команду. Он выигрывал чемпионат и Кубок Украины, доходил до финала Лиги Европы и стабильно входил в число лучших бомбардиров УПЛ.

После завершения профессиональной карьеры Селезнев не ушел из футбольного пространства, сосредоточившись на медиафутболе и публичных проектах.  

Напомним, бывший тренер "Динамо" Александр Шовковский удивил решением о дальнейшем развитии карьеры. 

В активе капитана сборной Англии Харри Кейна появилось важное достижение, историческое для "Баварии". 

спорт футбол Днепр Днепропетровская область Евгений Селезнев
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
