Селезнев оказался в центре скандала из-за русского языка

Евгений Селезнев во время выступлений за "Минай". Фото: УНИАН

Бывший нападающий "Днепра" и сборной Украины Евгений Селезнев вновь оказался в центре внимания. На этот раз в рамках матча украинской медиа-лиги, где он выступал за команду "Армат", произошел эпизод, вызвавший общественный резонанс.

Во время поединка против одесской команды один из молодых участников сделал замечание Селезневу за то, что тот использовал русский язык, запись появилась в TikTok-канале юного блогера.

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Евгений Селезнев во время благотворительного матча. Фото: УНИАН

Ситуация продолжилась за пределами поля. Селезнев, по словам очевидцев, перешёл на украинский язык, но был явно возмущен тем, что подросток указал ему, каким образом следует общаться.

Что произошло за кадром матча

Инцидент был зафиксирован на видео, где видно, как бывший форвард спорит с блогером. Обе стороны вели себя эмоционально, однако до серьёзной ссоры не дошло.

"Я тебе не грублю! Я тебе нагрубил? Я тебе обозвал? Что я тебе сделал? У меня сын старше тебя! Не надо меня трогать", — заявил Селезнев блогеру.

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