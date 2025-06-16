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Головна Спорт Селезньов відповів на докір за російську мову — деталі конфлікту

Селезньов відповів на докір за російську мову — деталі конфлікту

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Дата публікації: 16 червня 2025 12:01
Селезньов опинився в центрі скандалу через російську мову
Євген Селезньов під час виступів за "Минай". Фото: УНІАН
Ключові моменти Що сталося за кадром матчу

Колишній нападник "Дніпра" та збірної України Євген Селезньов знову опинився в центрі уваги. Цього разу в рамках матчу української медіаліги, де він виступав за команду "Армат", стався епізод, що викликав суспільний резонанс.

Під час поєдинку проти одеської команди один із молодих учасників зробив зауваження Селезньову за те, що той використовував російську мову, запис з'явився в TikTok-каналі юного блогера.

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Евгений Селезнев
Євген Селезньов під час благодійного матчу. Фото: УНІАН

Ситуація продовжилася за межами поля. Селезньов, за словами очевидців, перейшов на українську мову, але був явно обурений тим, що підліток вказав йому, яким чином слід спілкуватися.

Що сталося за кадром матчу

Інцидент було зафіксовано на відео, де видно, як колишній форвард сперечається з блогером. Обидві сторони поводилися емоційно, проте до серйозної сварки не дійшло.

"Я тобі не грублю! Я тобі нагрубив? Я тебе обізвав? Що я тобі зробив? У мене син старший за тебе! Не треба мене чіпати", — заявив Селезньов блогеру.

Нагадаємо, головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса може залишити команду.

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російська мова спорт футбол українська мова Євген Селезньов
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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