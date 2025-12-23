Відео
Селезньов отримав керівну посаду у футбольному клубі

Селезньов отримав керівну посаду у футбольному клубі

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 09:23
Селезньов почав нову кар'єру поза великим футболом
Євген Селезньов (праворуч) у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Колишній нападник "Дніпра" та "Шахтаря" Євген Селезньов отримав нову управлінську посаду в медіафутболі. Ексфутболіст став віцепрезидентом дніпровського клубу "Армат", який активно розвиває власний спортивний проєкт.

Про призначення 39-річного Селезньова клуб повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

В "Арматі" розраховують використати футбольний та організаційний досвід Євгена Селезньова для зростання впізнаваності бренду та спортивних результатів у медіалізі. Для Селезньова це не перший крок у проєкті: восени 2024 року він приєднався до "Армата" як гравець медіафутбольної команди та брав участь у матчах ліги.

Евгений Селезнев
Євген Селезньов у Дніпрі. Фото: УНІАН

Новий виклик для Селезньова

Згодом роль колишнього футболіста збірної України всередині клубу розширилася, а участь у проєкті вийшла за рамки виключно ігрової функції.

Призначення віцепрезидентом стало логічним продовженням співпраці та підтвердженням довіри з боку керівництва. У клубі роблять ставку на системний розвиток, де управлінський досвід колишніх професійних футболістів відіграє ключову роль.

Євген Селезньов був одним із найрезультативніших українських нападників в історії УПЛ. Його кар'єра була тісно пов'язана з "Шахтарем" та "Дніпром", а також із виступами за національну команду. Він вигравав чемпіонат і Кубок України, доходив до фіналу Ліги Європи та стабільно входив до числа найкращих бомбардирів УПЛ.

Після завершення професійної кар'єри Селезньов не пішов із футбольного простору, зосередившись на медіафутболі та публічних проєктах.

Нагадаємо, колишній тренер "Динамо" Олександр Шовковський здивував рішенням про подальший розвиток кар'єри.

В активі капітана збірної Англії Гаррі Кейна з'явилося важливе досягнення, історичне для "Баварії".

спорт футбол Дніпро Дніпропетровська область Євген Селезньов
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
