Селезньов почав нову кар'єру поза великим футболом

Євген Селезньов (праворуч) у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

Колишній нападник "Дніпра" та "Шахтаря" Євген Селезньов отримав нову управлінську посаду в медіафутболі. Ексфутболіст став віцепрезидентом дніпровського клубу "Армат", який активно розвиває власний спортивний проєкт.

Про призначення 39-річного Селезньова клуб повідомив на своїй сторінці в Instagram.

В "Арматі" розраховують використати футбольний та організаційний досвід Євгена Селезньова для зростання впізнаваності бренду та спортивних результатів у медіалізі. Для Селезньова це не перший крок у проєкті: восени 2024 року він приєднався до "Армата" як гравець медіафутбольної команди та брав участь у матчах ліги.

Євген Селезньов у Дніпрі. Фото: УНІАН

Новий виклик для Селезньова

Згодом роль колишнього футболіста збірної України всередині клубу розширилася, а участь у проєкті вийшла за рамки виключно ігрової функції.

Призначення віцепрезидентом стало логічним продовженням співпраці та підтвердженням довіри з боку керівництва. У клубі роблять ставку на системний розвиток, де управлінський досвід колишніх професійних футболістів відіграє ключову роль.

Євген Селезньов був одним із найрезультативніших українських нападників в історії УПЛ. Його кар'єра була тісно пов'язана з "Шахтарем" та "Дніпром", а також із виступами за національну команду. Він вигравав чемпіонат і Кубок України, доходив до фіналу Ліги Європи та стабільно входив до числа найкращих бомбардирів УПЛ.

Після завершення професійної кар'єри Селезньов не пішов із футбольного простору, зосередившись на медіафутболі та публічних проєктах.

