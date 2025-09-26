Серхио Рамос эмоционально отреагировал на уход Бускетса

Серхио Рамос перед интервью. Фото: instagram.com/sergioramos/

Завершение карьеры Серхио Бускетса вызвало отклик у его бывших партнеров и соперников. Одним из первых в социальных сетях отреагировал защитник "Севильи" Серхио Рамос.

Испанский ветеран посвятил полузащитнику "Интер Майами" трогательный пост на своей странице в социальной сети.

Реклама

Читайте также:

В своем сообщении Серхио Рамос подчеркнул личные качества Бускетса и назвал его примером для будущих поколений. Защитник "Монтеррея" отметил, что футбол лишается одного из лучших игроков центра поля последнего десятилетия.

Серхио Рамос и Серхио Бускетс в "Эль Класико". Фото: instagram.com/sergioramos/

Что Рамос написал о Бускетсе

Испанский ветеран вспомнил о совместных годах в сборной Испании, где Бускетс стал важной частью золотой эпохи команды. Оба футболиста долгое время играли вместе в "красной фурии".

"Буси, ты пример того, как быть выдающимся, оставаясь простым парнем. Футбол теряет одного из лучших полузащитников, с которым мне довелось играть. Спасибо за то, что был отличным игроком и настоящим другом. Обнимаю крепко, брат", — написал Рамос.

Сообщение Серхио Рамоса. Фото: instagram.com/sergioramos/

Серхио Рамос за карьеру выиграл Лигу чемпионов, чемпионаты Испании и Европы, а также чемпионат мира в составе национальной сборной. Вместе с Бускетсом они играли за сборную Испании, где стали чемпионами мира-2010 и двукратными чемпионами Европы. В клубных турнирах их пути пересекались в Эль Класико, когда Рамос выступал за "Реал", а Бускетс — за "Барселону".

Напомним, молодой талантливый футболист донецкого "Шахтера" сменил клубную прописку и подписал контракт с "Динамо".

Бывший подопечный Сергея Реброва пожелал тренеру удачи в греческом "Панатинаикосе".