Главная Спорт Серхио Рамос трогательно поздравил Бускетса

Серхио Рамос трогательно поздравил Бускетса

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 15:01
Серхио Рамос эмоционально отреагировал на уход Бускетса
Серхио Рамос перед интервью. Фото: instagram.com/sergioramos/

Завершение карьеры Серхио Бускетса вызвало отклик у его бывших партнеров и соперников. Одним из первых в социальных сетях отреагировал защитник "Севильи" Серхио Рамос.

Испанский ветеран посвятил полузащитнику "Интер Майами" трогательный пост на своей странице в социальной сети.

Читайте также:

В своем сообщении Серхио Рамос подчеркнул личные качества Бускетса и назвал его примером для будущих поколений. Защитник "Монтеррея" отметил, что футбол лишается одного из лучших игроков центра поля последнего десятилетия. 

Серхио Рамос и Серхи Бускетс
Серхио Рамос и Серхио Бускетс в "Эль Класико". Фото: instagram.com/sergioramos/

Что Рамос написал о Бускетсе

Испанский ветеран вспомнил о совместных годах в сборной Испании, где Бускетс стал важной частью золотой эпохи команды. Оба футболиста долгое время играли вместе в "красной фурии". 

"Буси, ты пример того, как быть выдающимся, оставаясь простым парнем. Футбол теряет одного из лучших полузащитников, с которым мне довелось играть. Спасибо за то, что был отличным игроком и настоящим другом. Обнимаю крепко, брат", — написал Рамос. 

Серхио Рамос и Серхи Бускетс
Сообщение Серхио Рамоса. Фото: instagram.com/sergioramos/

Серхио Рамос за карьеру выиграл Лигу чемпионов, чемпионаты Испании и Европы, а также чемпионат мира в составе национальной сборной. Вместе с Бускетсом они играли за сборную Испании, где стали чемпионами мира-2010 и двукратными чемпионами Европы. В клубных турнирах их пути пересекались в Эль Класико, когда Рамос выступал за "Реал", а Бускетс — за "Барселону".

спорт футбол Сборная Испании по футболу Серхио Рамос Серхио Бускетс
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
