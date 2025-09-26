Відео
Серхіо Рамос зворушливо привітав Бускетса

Серхіо Рамос зворушливо привітав Бускетса

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 15:01
Серхіо Рамос емоційно відреагував на відхід Бускетса
Серхіо Рамос перед інтерв'ю. Фото: instagram.com/sergioramos/

Завершення кар'єри Серхіо Бускетса викликало відгук у його колишніх партнерів та суперників. Одним із перших у соціальних мережах відреагував захисник "Севільї" Серхіо Рамос.

Іспанський ветеран присвятив півзахиснику "Інтер Маямі" зворушливий пост на своїй сторінці в соціальній мережі.

Читайте також:

У своєму повідомленні Серхіо Рамос наголосив на особистих якостях Бускетса та назвав його прикладом для майбутніх поколінь. Захисник "Монтеррея" зазначив, що футбол позбавляється одного з найкращих гравців центру поля останнього десятиліття.

Серхио Рамос и Серхи Бускетс
Серхіо Рамос та Серхіо Бускетс в "Ель Класіко". Фото: instagram.com/sergioramos/

Що Рамос написав про Бускетса

Іспанський ветеран згадав про спільні роки у збірній Іспанії, де Бускетс став важливою частиною золотої епохи команди. Обидва футболісти довгий час грали разом у "червоній фурії".

"Бусі, ти приклад того, як бути видатним, залишаючись простим хлопцем. Футбол втрачає одного з найкращих півзахисників, з яким мені довелося грати. Дякую за те, що був чудовим гравцем та справжнім другом. Обіймаю міцно, брате", — написав Рамос.

Серхио Рамос и Серхи Бускетс
Повідомлення Серхіо Рамоса. Фото: instagram.com/sergioramos/

Серхіо Рамос за кар'єру виграв Лігу чемпіонів, чемпіонати Іспанії та Європи, а також чемпіонат світу у складі національної збірної. Разом із Бускетсом вони грали за збірну Іспанії, де стали чемпіонами світу-2010 і дворазовими чемпіонами Європи. У клубних турнірах їхні шляхи перетиналися в Ель Класико, коли Рамос виступав за "Реал", а Бускетс — за "Барселону".

Нагадаємо, молодий талановитий футболіст донецького "Шахтаря" змінив клубну прописку та підписав контракт із "Динамо".

Колишній підопічний Сергія Реброва побажав тренеру удачі в грецькому "Панатінаїкосі".

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
