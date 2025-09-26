Серхіо Рамос емоційно відреагував на відхід Бускетса

Серхіо Рамос зворушливо привітав Бускетса
Завершення кар'єри Серхіо Бускетса викликало відгук у його колишніх партнерів та суперників. Одним із перших у соціальних мережах відреагував захисник "Севільї" Серхіо Рамос.
Іспанський ветеран присвятив півзахиснику "Інтер Маямі" зворушливий пост на своїй сторінці в соціальній мережі.
У своєму повідомленні Серхіо Рамос наголосив на особистих якостях Бускетса та назвав його прикладом для майбутніх поколінь. Захисник "Монтеррея" зазначив, що футбол позбавляється одного з найкращих гравців центру поля останнього десятиліття.
Що Рамос написав про Бускетса
Іспанський ветеран згадав про спільні роки у збірній Іспанії, де Бускетс став важливою частиною золотої епохи команди. Обидва футболісти довгий час грали разом у "червоній фурії".
"Бусі, ти приклад того, як бути видатним, залишаючись простим хлопцем. Футбол втрачає одного з найкращих півзахисників, з яким мені довелося грати. Дякую за те, що був чудовим гравцем та справжнім другом. Обіймаю міцно, брате", — написав Рамос.
Серхіо Рамос за кар'єру виграв Лігу чемпіонів, чемпіонати Іспанії та Європи, а також чемпіонат світу у складі національної збірної. Разом із Бускетсом вони грали за збірну Іспанії, де стали чемпіонами світу-2010 і дворазовими чемпіонами Європи. У клубних турнірах їхні шляхи перетиналися в Ель Класико, коли Рамос виступав за "Реал", а Бускетс — за "Барселону".
Нагадаємо, молодий талановитий футболіст донецького "Шахтаря" змінив клубну прописку та підписав контракт із "Динамо".
Колишній підопічний Сергія Реброва побажав тренеру удачі в грецькому "Панатінаїкосі".
Читайте Новини.LIVE!