Зубков одной ногой в Трабзонспоре — турки сделали Шахтеру новое предложение

Александр Зубков во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" продолжает переговоры с "Трабзонспором" по поводу трансфера полузащитника сборной Украины Александра Зубкова. Турецкий клуб сделал уже несколько предложений по поводу перехода игрока.

"Трабзонспор" уже улучшил первое предложение по трансферу Зубкова, сообщает Karadeniz Gazetesi.

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Александр Зубков является приоритетной трансферной целью турецкого клуба "Трабзонспор". Шенол Гюнеш хочет построить игру в центре поля вокруг футболиста сборной Украины, который за последние сезоны стал одним из лидеров "Шахтера". Однако "горняки" не спешат отпускать своего игрока.

Александр Зубков во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Новое предложение по Зубкову

"Шахтер" отказался от 4 млн евро, которые "Трабзонспор" предложил за 28-летнего украинского футболиста. Это предложение включало в себя и бонусы, однако оно не убедило руководство "горняков" в целесообразности сделки.

Теперь "Трабзонспор" немного изменил предложение. Турки предлагают 4 млн в качестве моментальной выплаты, а бонусы будут поступать в "Шахтер" по мере выполнения футболистом разных целей. Не исключено, что "горняки" отклонят и это предложение.

В таком случае "Трабзонспор" будет вынужден повышать сумму трансфера. Турецкий клуб серьезно настроен подписать украинского хавбека.

В сезоне 2024/2025 Зубков сыграл за "Шахтер" 18 поединков во всех турнирах. Александр записал на свой счет 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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