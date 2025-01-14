Зубков одной ногой в Трабзонспоре — турки сделали Шахтеру новое предложение

Шахтер дал ответ Трабзонспору по Зубкову — что известно
Донецкий "Шахтер" продолжает переговоры с "Трабзонспором" по поводу трансфера полузащитника сборной Украины Александра Зубкова. Турецкий клуб сделал уже несколько предложений по поводу перехода игрока.
"Трабзонспор" уже улучшил первое предложение по трансферу Зубкова, сообщает Karadeniz Gazetesi.
Александр Зубков является приоритетной трансферной целью турецкого клуба "Трабзонспор". Шенол Гюнеш хочет построить игру в центре поля вокруг футболиста сборной Украины, который за последние сезоны стал одним из лидеров "Шахтера". Однако "горняки" не спешат отпускать своего игрока.
Новое предложение по Зубкову
"Шахтер" отказался от 4 млн евро, которые "Трабзонспор" предложил за 28-летнего украинского футболиста. Это предложение включало в себя и бонусы, однако оно не убедило руководство "горняков" в целесообразности сделки.
Теперь "Трабзонспор" немного изменил предложение. Турки предлагают 4 млн в качестве моментальной выплаты, а бонусы будут поступать в "Шахтер" по мере выполнения футболистом разных целей. Не исключено, что "горняки" отклонят и это предложение.
В таком случае "Трабзонспор" будет вынужден повышать сумму трансфера. Турецкий клуб серьезно настроен подписать украинского хавбека.
В сезоне 2024/2025 Зубков сыграл за "Шахтер" 18 поединков во всех турнирах. Александр записал на свой счет 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.
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