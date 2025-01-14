Зубков однією ногою в Трабзонспорі — турки зробили Шахтарю нову пропозицію

Олександр Зубков під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" продовжує переговори з "Трабзонспором" щодо трансферу півзахисника збірної України Олександра Зубкова. Турецький клуб зробив уже кілька пропозицій з приводу переходу гравця.

"Трабзонспор" вже поліпшив першу пропозицію щодо трансферу Зубкова, повідомляє Karadeniz Gazetesi.

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Олександр Зубков є пріоритетною трансферною метою турецького клубу "Трабзонспор". Шенол Гюнеш хоче побудувати гру в центрі поля навколо футболіста збірної України, який за останні сезони став одним із лідерів "Шахтаря". Проте "гірники" не поспішають відпускати свого гравця.

Олександр Зубков під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Нова пропозиція щодо Зубкова

"Шахтар" відмовився від 4 млн євро, які "Трабзонспор" запропонував за 28-річного українського футболіста. Ця пропозиція містила в собі й бонуси, однак вона не переконала керівництво "гірників" у доцільності угоди.

Тепер "Трабзонспор" трохи змінив пропозицію. Турки пропонують 4 млн як моментальну виплату, а бонуси надходитимуть у "Шахтар" у міру виконання футболістом різних цілей. Не виключено, що "гірники" відхилять і цю пропозицію.

У такому разі "Трабзонспор" буде змушений підвищувати суму трансферу. Турецький клуб серйозно налаштований підписати українського хавбека.

У сезоні 2024/2025 Зубков зіграв за "Шахтар" 18 поєдинків у всіх турнірах. Олександр записав на свій рахунок 7 м'ячів і зробив 3 результативні передачі.

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