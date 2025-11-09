Видео
Україна
Видео

Шахтер достиг невероятного результата — лучше только NAVI

Шахтер достиг невероятного результата — лучше только NAVI

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 16:55
обновлено: 16:59
Шахтер стал первым украинским клубом с миллионом подписчиков в Instagram
Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

У донецкого "Шахтера" есть повод для радости. Медиа-служба клуба достигла высот, которых ранее в украинском футболе не видели.

О новом достижении сообщили в донецком клубе.

Новое достижение "Шахтера"

По информации от пресс-службы, клуб первым в украинском футболе достиг отметки в 1 млн фолловеров в Instagram.

В клубе поблагодарили болельщиков за поддержку: "Ваша поддержка - фантастическая! Вместе к новым победам!"

Также поблагодарили фанатов на родном языке: Педриньо на португальском, Дарио Срна на хорватском, Арда Туран на турецком, Егор Назарина на украинском, Иракли Азаров на грузинском, Ласина Траоре на французском, Алаа Грам на арабском и только Марлон Сантос приветствовал на английском.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отметим, что киевское "Динамо" менее активно развивает соцсети. У них всего 394 тысячи подписчиков. Из спортивных команд больше всего фолловеров у киберспортивной организации NAVI — 1,1 млн.

Напомним, лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко приблизился к рекордам легенд клуба.

Новый тренер "Дженоа" прокомментировал будущее Руслана Малиновского.

футбол соцсети Instagram ФК Шахтер медиа
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
