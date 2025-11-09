Шахтар став першим українським клубом із мільйоном підписників у Instagram

Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

У донецького "Шахтаря" є привід для радості. Медіаслужба клубу досягла висот, яких раніше в українському футболу не бачили.

Про нове досягнення повідомили в донецькому клубі.

Реклама

Читайте також:

Нове досягнення "Шахтаря"

За інформацією від пресслужби, клуб першим в українському футболі досяг позначки в 1 млн фоловерів у Instagram.

У клубі подякували уболівальникам за підтримку: "Ваша підтримка – фантастична! Разом до нових перемог!"

Також подякували фанатам на рідній мові: Педріньйо португальською, Даріо Срна хорватською, Арда Туран турецькою, Єгор Назарина українською, Іраклі Азаров грузинською, Ласіна Траоре французькою, Алаа Грам арабською і лише Марлон Сантос вітав англійською.

Зазначимо, що київське "Динамо" менш активно розвиває соцмережі. У них всього 394 тисячі підписників. Зі спортивних команд найбільше фоловерів у кіберспортивної організації NAVI — 1,1 млн.

Нагадаємо, лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко приблизився до рекордів легенд клубу.

Новий тренер "Дженоа" прокоментував майбутнє Руслана Маліновського.