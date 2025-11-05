Відео
Шахтар збудує у Києві футбольний стадіон — що відомо

Шахтар збудує у Києві футбольний стадіон — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 21:53
Оновлено: 21:53
Шахтар може збудувати власний стадіон у Києві
Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" може побудувати власний футбольний стадіон у Києві. Раніше він вже збудував тренувальну базу на Київщині.

Про плани "Шахтаря" збудувати стадіон повідомив портал "Динамоманія".

Читайте також:
Футболисты Шахтера
Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Чи будуватиме "Шахтар" стадіон у Києві

За інформацією джерела, керівництво донецького "Шахтаря" розглядає будівництво нової клубної арени в Києві.

З 2014 року клуб базується в столиці, але грає на різних стадіонах: зараз домашні матчі проводить у Львові. Власна арена могла б вирішити логістичні проблеми та забезпечити постійну аудиторію.

Раніше "Шахтар" проводив матчі на НСК "Олімпійський", але після повномасштабного вторгнення РФ стадіон не функціонує як спортивний об’єкт. Клуб коливається між поверненням на "Олімпійський" і будівництвом нової арени — обидва варіанти можливі лише після війни.

Джерело додало, що для прийняття рішення замовлені соціологічні дослідження: вони мають показати інтерес киян до матчів "Шахтаря", чи здатна столиця збирати повні трибуни. Саме за результатами цих опитувань і стало відомо про потенційний проєкт.

Нову арену, начебто, планують побудувати після завершення повномасштабної війни.

Після цьому "Шахтар" ексклюзивно для "Трибуни" спростував інформацію.

Нагадаємо, легендарний футболіст Олег Блохін був першим українцем, якого нагородили "Золотим м'ячем".

Крім успіху в спорту, у Блохіна була історія кохання з легендарною Іриною Дерюгіною.

Плодом кохання Блохіна та Дерюгіної стала Ірина Блохіна, яка тренує збірну України.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
