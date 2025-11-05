Видео
Шахтер построит в Киеве футбольный стадион — что известно

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 21:53
обновлено: 21:53
Шахтер может построить собственный стадион в Киеве
Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" может построить собственный футбольный стадион в Киеве. Ранее он уже построил тренировочную базу на Киевщине.

О планах "Шахтера" построить стадион сообщил портал "Динамомания".

Читайте также:
Футболисты Шахтера
Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Будет ли строить "Шахтер" стадион в Киеве

По информации источника, руководство донецкого "Шахтера" рассматривает строительство новой клубной арены в Киеве.

С 2014 года клуб базируется в столице, но играет на разных стадионах: сейчас домашние матчи проводит во Львове. Собственная арена могла бы решить логистические проблемы и обеспечить постоянную аудиторию.

Ранее "Шахтер" проводил матчи на НСК "Олимпийский", но после полномасштабного вторжения РФ стадион не функционирует как спортивный объект. Клуб колеблется между возвращением на "Олимпийский" и строительством новой арены — оба варианта возможны только после войны.

Источник добавил, что для принятия решения заказаны социологические исследования: они должны показать интерес киевлян к матчам "Шахтера", способна ли столица собирать полные трибуны. Именно по результатам этих опросов и стало известно о потенциальном проекте.

Новую арену, вроде бы, планируют построить после завершения полномасштабной войны.

Затем "Шахтер" эксклюзивно для "Трибуны" опроверг информацию.

Напомним, легендарный футболист Олег Блохин был первым украинцем, которого наградили "Золотым мячом".

Кроме успеха в спорте, у Блохина была история любви с легендарной Ириной Дерюгиной.

Плодом любви Блохина и Дерюгиной стала Ирина Блохина, которая тренирует сборную Украины.

Киев футбол ФК Шахтер стадионы УПЛ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
