Шахтер может построить собственный стадион в Киеве

Донецкий "Шахтер" может построить собственный футбольный стадион в Киеве. Ранее он уже построил тренировочную базу на Киевщине.

О планах "Шахтера" построить стадион сообщил портал "Динамомания".

Будет ли строить "Шахтер" стадион в Киеве

По информации источника, руководство донецкого "Шахтера" рассматривает строительство новой клубной арены в Киеве.

С 2014 года клуб базируется в столице, но играет на разных стадионах: сейчас домашние матчи проводит во Львове. Собственная арена могла бы решить логистические проблемы и обеспечить постоянную аудиторию.

Ранее "Шахтер" проводил матчи на НСК "Олимпийский", но после полномасштабного вторжения РФ стадион не функционирует как спортивный объект. Клуб колеблется между возвращением на "Олимпийский" и строительством новой арены — оба варианта возможны только после войны.

Источник добавил, что для принятия решения заказаны социологические исследования: они должны показать интерес киевлян к матчам "Шахтера", способна ли столица собирать полные трибуны. Именно по результатам этих опросов и стало известно о потенциальном проекте.

Новую арену, вроде бы, планируют построить после завершения полномасштабной войны.

Затем "Шахтер" эксклюзивно для "Трибуны" опроверг информацию.

