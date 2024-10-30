Шахтер победил Зарю и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

"Шахтер" перед игрой с "Зарей". Фото: "Шахтер"

В 1/8 финала Кубка Украины донецкий "Шахтер" сыграл с луганской "Зарей". "Горняки" минимально победили соперника.

Матч завершился победой "Шахтера" со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Горнякам" удалось открыть счет на 21-й минуте. Марлон получил мяч на правом фланге, вошел в штафную площадку и отдал пас на Траоре, который пробил Турбаевского.

Лишь после пропущенного мяча "Заря" начала идти в атаку. При этом "Шахтер" уверенно чувствовал себя в защите.

На 75-й минуте "Шахтер" мог забивать второй мяч, но Сикан не решился пробить из острого угла после того, как обыграл голкипера, а его пас не достиг цели.

На 80-й минуте было удалено Эскинью, после чего положение "Зари" еще больше ухудшилось. Шансов забить у подопечных Младена Бартуловича больше не было.

"Шахтер" — "Заря" — 1:0

Гол: Траоре, 21

"Шахтер": Ризнык — Винисиус, Бондарь, Франьич, Азарове — Степаненко (Судаков, 66) — Педриньо да Силва (Зубков, 71), Бондаренко (Назарина, 89), Марлон, Кевин (Невертон, 89) — Траоре (Сикан, 66).

"Заря": Турбаевский — Жуниньо (Тронтель, 84), Эскинья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев (Горбач, 63), Мичин (Дришлюк, 71), Яцик, Слесарь (Волошин, 84) — Супряга (3).

Предупреждение: Франьич — Слюсар

Удаление: Эскинья, 80 (грубое нарушение).

Напомним, донецкий "Шахтер" планирует уволить Марино Пушича из-за неудовлетворительных результатов.

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