Динамо одолело Ворсклу 2:1 в экстратаймах и вышло в четвертьфинал Кубка Украины

Матч "Ворскла" — "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" в Полтаве противостояло "Ворскле". Игра завершилась только в экстратаймах.

Победу одержало столичное "Динамо", сообщил портал Новини.LIVE.

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Против "Динамо" еще до начала матча играли их второй вышедший на поле состав, плохой газон и болельщики соперника. Из-за этих трех факторов команде Александра Шовковского пришлось очень тяжело.

В середине первого тайма счет открыла "Ворскла". Во время контратаки Кане из центра сделал пас на фланг на Корниенко, который прострелил на дальнюю стойку ворот, где Иеде забил.

Долго хозяевам праздновать не пришлось, и вскоре они сбили в своей штрафной Волошина. С 11 метров гол забил Герреро.

Во втором тайме команды снова отвечали друг другу моментом на момент. Тот же Герреро мог на добивании оформлять дубль, но пробил в голкипера.

Командам пришлось играть два экстратайма, в которых "Динамо" забило победный мяч. Волошин пробил издали в Исенко, отразившего мяч перед собой. На добивании первым в этом эпизоде был Ванат — 1:2.

"Ворскла" — "Динамо" — 1:2

Голы: Иеде, 26 — Герреро, 31 (пен.), Ванат, 100

"Ворскла": Исенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Бацула (Черноморец, 105) — Кане, Скляр, Челядин, Корниенко (Ндукве, 60) — Иеде (Изотов, 105), Ковталюк (Нестеренко, 73).

"Динамо": Нещерет — Караваев, Малыш (Михавко, 106), Дячук, Овчаренко (Дубинчак, 91) — Андриевский (Бражко, 65), Михайленко (Буяльский, 84) — Волошин, Рубчинский, Брагару (Кабаев, 65) (Ванат, 84).

Предупреждение: Пердута — Дячук, Дубинчак

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