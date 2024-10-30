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Динамо лише в екстратаймах виграло у Ворскли в Кубку України

30 жовтня 2024 19:42
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо здолало Ворсклу 2:1 в екстратаймах і вийшло до чвертьфіналу Кубка України
Матч "Ворскла" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У 1/8 фіналу Кубка України київське "Динамо" в Полтаві протистояло "Ворсклі". Гра завершилась лише в екстратаймах.

Перемогу здобуло столичне "Динамо", повідомив портал Новини.LIVE.

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Проти "Динамо" ще до початку матчу грали їх другий склад, який вийшов на поле, поганий газон та уболівальники суперника. Через ці три фактори команді Олександра Шовковського прийшлося дуже важко.

У середині першого тайму рахунок відкрила "Ворскла". Під час контратаки Кане з центрі зробив пас на фланг на Корнієнка, який прострілив на дальню стійку воріт, де Ієде забив.

Довго господарям святкувати не довелось, і невдовзі вони збили у своєму штрафному майданчику Волошина. З 11 метрів гол забив Герреро.

У другому таймі команди знову відповідали один одному момент на момент. Той же Герреро міг на добиванні оформлювати дубль, але пробив у голкіпера.

Командам довелося грати два екстратайма, в яких "Динамо" забило переможний м’яч. Волошин пробив здалеку в Ісенка, який відбив м’яч перед собою. На добиванні першим в цьому епізоді був Ванат — 1:2.

"Ворскла" — "Динамо" — 1:2

Голи: Ієде, 26 — Герреро, 31 (пен.), Ванат, 100

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Хрипчук, Гучек, Бацула (Чорноморець, 105) — Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко (Ндукве, 60) — Ієде (Ізотов, 105), Ковталюк (Нестеренко, 73).

"Динамо": Нещерет — Караваєв, Малиш (Михавко, 106), Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 91) — Андрієвський (Бражко, 65), Михайленко (Буяльський, 84) — Волошин, Рубчинський, Брагару (Кабаєв, 65) — Герреро (Ванат, 84).

Попередження: Пердута — Дячук, Дубінчак

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Кубок України футбол Динамо Ворскла УПЛ

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