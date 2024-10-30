Шахтар переміг Зорю та вийшов у чвертьфінал Кубка України

"Шахтар" перед грою з "Зорею". Фото: "Шахтар"

В 1/8 фіналу Кубка України донецький "Шахтар" зіграв з луганською "Зорею". "Гірники" мінімально перемогли суперника.

Матч завершився перемогою "Шахтаря" з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Гірникам" вдалося відкрити рахунок на 21-й хвилині. Марлон отримав м'яч на правому фланзі, увійшов до штафного майданчика та віддав пас на Траоре, який пробив Турбаєвського.

Лише після пропущеного м'яча "Зоря" почала йти в атаку. При цьому "Шахтар" упевнено почувався в захисті.

На 75-й хвилині "Шахтар" міг забивати другий м'яч, але Сікан не наважився пробити з гострого кута після того, як обіграв голкіпера, а його пас не досяг мети.

На 80-й хвилині було вилучено Ескінью, після чого становище "Зорі" ще більше погіршилося. Шансів забити у підопічних Младена Бартуловича більше не було.

"Шахтар" — "Зоря" — 1:0

Гол: Траоре, 21

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Франьїч, Азарові — Степаненко (Судаков, 66) — Педріньйо да Сілва (Зубков, 71), Бондаренко (Назарина, 89), Марлон, Кевін (Невертон, 89) — Траоре (Сікан, 66).

"Зоря": Турбаєвський — Жуніньйо (Тронтель, 84), Ескінья, Джордан, Вантух — Башич — Кирюханцев (Горбач, 63), Мічин (Дришлюк, 71), Яцик, Слесар (Волошин, 84) — Супряга (Будківський, 63).

Попередження: Франьїч — Слесар

Видалення: Ескінья, 80 (грубе порушення).

Нагадаємо, донецький "Шахтар" планує звільнити Маріно Пушича через незадовільні результати.

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