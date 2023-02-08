Шахтер может приобрести защитника сборной Чили

Чемпионы Украины работают над усилением обороны

Донецкий "Шахтер" ведет переговоры с центральным защитником, который уже этой зимой может усилить украинскую команду.

Имя потенциального новичка "горняков" не называется, сообщил спортивный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство и тренерский штаб "Шахтера" понимают необходимость усиления обороны команды. Несколько недель назад "горняков" покинул центральный защитник Сергей Кривцов. Ветеран продолжил карьеру в американском клубе "Интер Майами".

Усиление обороны "Шахтера"

После продажи Михаила Мудрика в лондонский "Челси" за 100 млн евро у "Шахтера" есть деньги на новые трансферы. В клубе понимают, что возвращения ветерана Ярослава Ракицкого будет недостаточно.

"Горняки" собираются укрепить оборону центральным защитником, у которого есть опыт выступлений за сборную Чили. Однако имя и нынешний клуб этого футболиста пока не называются. В случае успеха переговоров футболист может прибыть в Украину уже на следующей неделе.

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