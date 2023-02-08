Шахтар може придбати захисника збірної Чилі

Чемпіони України працюють над посиленням оборони

Донецький "Шахтар" веде переговори з центральним захисником, який уже цієї зими може посилити українську команду.

Ім'я потенційного новачка "гірників" не називається, повідомив спортивний інсайдер Фабріціо Романо.

Керівництво та тренерський штаб "Шахтаря" розуміють необхідність посилення оборони команди. Декілька тижнів тому "гірників" залишив центральний захисник Сергій Кривцов. Ветеран продовжив кар'єру в американському клубі "Інтер Маямі".

Посилення оборони "Шахтаря"

Після продажу Михайла Мудрика в лондонський "Челсі" за 100 млн євро "Шахтар" має гроші на нові трансфери. У клубі розуміють, що повернення ветерана Ярослава Ракицького буде замало.

"Гірники" збираються зміцнити оборону центральним захисником, який має досвід виступів за збірну Чилі. Проте ім'я та нинішній клуб цього футболіста поки що не називаються. У разі успіху переговорів футболіст може прибути до України вже наступного тижня.

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