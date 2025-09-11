Что написал исландский Брейдаблик Шахтеру перед игрой

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Уже 6 ноября в третьем туре группового этапа Лиги конференций донецкий "Шахтер" встретится с исландским клубом "Брейдаблик". Перед игрой соперники обменялись посланиями в социальных сетях.

Исландский клуб направил письмо на украинском языке, выразив уважение к донецкой команде и пожелав скорой встречи. Пресс-служба "Шахтера" ответила коротким сообщением в том же духе.

Для украинского клуба это противостояние станет важным шагом в борьбе за выход из группы. Победа над исландским соперником позволит укрепить позиции в турнирной таблице и приблизиться к плей-офф.

Письмо "Брейдаблика". Фото: x.com/FCShakhtar/

Что исландцы написали "Шахтеру"

"Брейдаблик" в национальном чемпионате занимает четвертое место с 33 очками и отстает от лидера на семь пунктов. Несмотря на нестабильные результаты в Европе, команда сумела пробиться в групповой этап через квалификацию Лиги конференций.

"Мы с нетерпением ждем встречи с одним из известных имен европейского футбола. Слава Украине", — написал исландский клуб на открытке с логотипом Лиги Конференций.

Матч состоится на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове и начнется в 19:45 по киевскому времени.

