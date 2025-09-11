Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар отримав зворушливий лист від закордонного суперника

Шахтар отримав зворушливий лист від закордонного суперника

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 20:31
Що написав ісландський Брейдаблік Шахтарю перед грою
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Уже 6 листопада в третьому турі групового етапу Ліги конференцій донецький "Шахтар" зустрінеться з ісландським клубом "Брейдаблік". Перед грою суперники обмінялися посланнями в соціальних мережах.

Ісландський клуб надіслав листа українською мовою, висловивши повагу до донецької команди та побажавши швидкої зустрічі. Пресслужба "Шахтаря" відповіла коротким повідомленням у тому ж дусі.

Реклама
Читайте також:

Для українського клубу це протистояння стане важливим кроком у боротьбі за вихід із групи. Перемога над ісландським суперником дасть змогу зміцнити позиції в турнірній таблиці та наблизитися до плей-оф.

Брейдаблик
Лист "Брейдабліка". Фото: x.com/FCShakhtar/

Що ісландці написали "Шахтарю"

"Брейдаблік" у національному чемпіонаті посідає четверте місце з 33 очками та відстає від лідера на сім пунктів. Попри нестабільні результати в Європі, команда зуміла пробитися в груповий етап через кваліфікацію Ліги конференцій.

"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з одним із відомих імен європейського футболу. Слава Україні", — написав ісландський клуб на листівці з логотипом Ліги Конференцій.

Матч відбудеться на стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, лідер збірної України Ілля Забарний став мовчати після матчу з командою Азербайджану.

Дружина одного з найкращих форвардів світу показала свою українську подругу під час веселого свята.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Брєйдаблік
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації