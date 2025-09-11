Що написав ісландський Брейдаблік Шахтарю перед грою

Шахтар отримав зворушливий лист від закордонного суперника
Уже 6 листопада в третьому турі групового етапу Ліги конференцій донецький "Шахтар" зустрінеться з ісландським клубом "Брейдаблік". Перед грою суперники обмінялися посланнями в соціальних мережах.
Ісландський клуб надіслав листа українською мовою, висловивши повагу до донецької команди та побажавши швидкої зустрічі. Пресслужба "Шахтаря" відповіла коротким повідомленням у тому ж дусі.
Для українського клубу це протистояння стане важливим кроком у боротьбі за вихід із групи. Перемога над ісландським суперником дасть змогу зміцнити позиції в турнірній таблиці та наблизитися до плей-оф.
Що ісландці написали "Шахтарю"
"Брейдаблік" у національному чемпіонаті посідає четверте місце з 33 очками та відстає від лідера на сім пунктів. Попри нестабільні результати в Європі, команда зуміла пробитися в груповий етап через кваліфікацію Ліги конференцій.
"Ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з одним із відомих імен європейського футболу. Слава Україні", — написав ісландський клуб на листівці з логотипом Ліги Конференцій.
Матч відбудеться на стадіоні імені Генріка Реймана в польському Кракові та розпочнеться о 19:45 за київським часом.
