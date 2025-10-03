Шахтер обыграл Абердин в выездном матче Лиги конференций

Матч "Абердин" — "Шахтер". Фото: Reuters

В Лиге конференции прошли матчи первого тура основного раунда. "Шахтер" в Шотландии сыграл с "Абердином".

"Горняки" в своем матче вырвали победу со счетом 3:2, сообщил портал Новини.LIVE.

Игроки "Шахтера" после гола Ферейры. Фото: Reuters

Шотландцы побили "Шахтер", но за это победы не дают

Матч выдался напряженным и "Абердин" повел в счете уже на 8-й минуте, когда Кауан Элиас сыграл рукой в штрафной, и Йеспер Карлссон реализовал пенальти, пробив под левую стойку.

"Шахтер" долго ничего не мог создать, но помог стандарт. На 39-й минуте после подачи да Силвы с левого фланга Егор Назарина точно пробил в дальний угол, сравняв счет.

Арда Туран. Фото: Reuters

Во втором тайме "горняки" перехватили инициативу и на 54-й минуте Марлон после подачи с левого фланга попал головой на дальней штанге.

Через пять минут да Силва с правого фланга забросил мяч на Марлона, тот сбросил головой на Азеведо, который "расстрелял" ворота.

После третьего пропущенного гола "Абердин" пошел вперед и сократил отставание на 69-й минуте. После сейва Ризныка против удара Лазетича мяч от перекладины отскочил к Ники Девлину, который добил в пустые ворота.

Несмотря на давление хозяев на последних минутах "Шахтер" удержал победу.

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: Reuters

Отметим, что во втором тайме шотландцы играли очень грубо, но арбитр им позволял это делать. Затем и горняки в некоторых моментах жестко играли. Однако, в драке "Абердин" точно победил.

"Абердин" — "Шахтер" — 2:3

Голы: Карлссон, 8 (пен.), Девлин, 69 — Назарина, 39, Лукас, 54, Педриньо Азеведо, 59

