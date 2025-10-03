Відео
Головна Спорт Шахтар у важкому матчі з єдиноборствами обіграв Абердін

Шахтар у важкому матчі з єдиноборствами обіграв Абердін

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 00:11
Шахтар обіграв Абердін у виїзному матчі Ліги конференцій
Матч "Абердін" — "Шахтар". Фото: Reuters

У Лізі конференції пройшли матчі першого туру основного раунду. "Шахтар" в Шотландії зіграв з "Абердіном".

"Гірники" в своєму матчі вирвали перемогу з рахунком 3:2, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Матч Абердин — Шахтер
Гравці "Шахтаря" після голу Ферейри. Фото: Reuters

Шотландці побили "Шахтар", але за це перемоги не дають

Матч видався напруженим й "Абердін" повів у рахунку вже на 8-й хвилині, коли Кауан Еліас зіграв рукою в штрафному, і Йєспер Карлссон реалізував пенальті, пробивши під ліву стійку.

"Шахтар" довго нічого не міг створити, але допоміг стандарт. На 39-й хвилині після подачі да Сілви з лівого флангу Єгор Назарина точно пробив у дальній кут, зрівнявши рахунок.

Матч Абердин — Шахтер
Арда Туран. Фото: Reuters

У другому таймі "гірники" перехопили ініціативу й на 54-й хвилині Марлон після подачі з лівого флангу влучив головою на дальній стійці.

Через п’ять хвилин да Сілва з правого флангу закинув м’яч на Марлона, той скинув головою на Азеведо, який "розстріляв" ворота.

Після третього пропущеного голу "Абердін" пішов уперед та скоротив відставання на 69-й хвилині. Після сейву Різника проти удару Лазетича м’яч від поперечини відскочив до Нікі Девліна, який добив у порожні ворота.

Попри тиск господарів на останніх хвилинах "Шахтар" утримав перемогу.

Матч Абердин — Шахтер
Гравці "Шахтаря" святкують гол. Фото: Reuters

Зазначимо, що в другому таймі шотландці грали дуже грубо, але арбітр їм дозволяв це робити. Потім й гірники в деяких моментах жорстко грали. Однак, в бійці "Абердін" точно переміг.

"Абердін" — "Шахтар" — 2:3

Голи: Карлссон, 8 (пен.), Девлін, 69 — Назарина, 39, Лукас, 54, Педріньйо Азеведо, 59

Нагадаємо, відомий український спеціаліст оцінив гру Іллі Забарного проти "Барселони".

Керівництво "Динамо" не планує звільняти головного тренера Олександра Шовковського.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
