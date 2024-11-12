Голкипер Шахтера будет выступать за известный испанский клуб

Ян Журавский (справа) в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

В чемпионате Испании по футболу может появиться еще один украинский футболист. Местный "Бетис" заключил контракт с молодым воспитанником донецкого "Шахтера".

Голкипер Ян Журавский продолжит карьеру в клубе из Ла Лиги, сообщает "ТаТоТаке".

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Кандидат в сборную Украины U-16 Ян Журавский будет выступать за испанский "Бетис". Испанский клуб предложил 15-летнему голкиперу контракт сроком на три года. У футболиста будет возможность выступать за юношеский состав и периодически тренироваться с основной командой Мануэля Пеллегрини.

Ян Журавский празднует чемпионство "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что известно про Журавского

Права молодого голкипера представляет Святослав Козловский, который является сыном почетного президента ФК "Рух". В прошлом сезоне Ян Журавский стал победителем чемпионата для футболистов U-16 в составе донецкого "Шахтера" и получил приз одному из лучших игроков турнира.

Испанский "Бетис" после 13 туров в испанской Ла Лиге занимает 7 место в турнирной таблице. В следующем матче команда Пеллегрини сыграет на выезде с "Валенсией".

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