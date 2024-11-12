Голкіпер Шахтаря виступатиме за відомий іспанський клуб

Ян Журавський (праворуч) у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

У чемпіонаті Іспанії з футболу може з'явитися ще один український футболіст. Місцевий "Бетіс" уклав контракт із молодим вихованцем донецького "Шахтаря".

Голкіпер Ян Журавський продовжить кар'єру в клубі з Ла-Ліги, повідомляє "ТаТоТаке".

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Кандидат у збірну України U-16 Ян Журавський виступатиме за іспанський "Бетіс". Іспанський клуб запропонував 15-річному голкіперу контракт терміном три роки. У футболіста буде можливість виступати за юнацький склад та періодично тренуватися з основною командою Мануеля Пеллегріні.

Ян Журавський святкує чемпіонство "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що відомо про Журавського

Права молодого голкіпера репрезентує Святослав Козловський, який є сином почесного президента ФК "Рух". Минулого сезону Ян Журавський став переможцем чемпіонату для футболістів U-16 у складі донецького "Шахтаря" та отримав приз одному з найкращих гравців турніру.

Іспанський "Бетіс" після 13 турів в іспанській Ла Лізі посідає 7 місце у турнірній таблиці. У наступному матчі команда Пеллегріні зіграє на виїзді з "Валенсією".

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