Шахтер наказал Коноплю и выпустил официальное заявление

Ефим Конопля благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" выступил с официальным заявлением по ситуации вокруг защитника Ефима Конопли и призвал разобраться во всех обстоятельствах после обнаруженной активности игрока в социальных сетях.

Клуб подтвердил, что внутреннее расследование было начато сразу после появления информации о лайках под российским контентом, сообщает пресс-служба клуба.

В документе подчеркивается, что футболист признал недопустимость своих действий, выразил сожаление и заверил, что делает все возможное, чтобы сохранить доверие клуба и болельщиков. "Шахтер" отметил, что сотрудничество с игроком продолжается, однако ситуация требует внимания с точки зрения правил поведения и репутации.

Ефим Конопля с мячом. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Скандал разгорелся на фоне войны Украины с Россией, что усилило общественную реакцию на инцидент. В клубе отметили, что такие ситуации нельзя игнорировать ввиду ожиданий от спортсменов быть примером как на поле, так и за его пределами.

Подробности официального заявления

"Шахтер" сообщил, что Конопля принял участие в программе помощи фанатскому движению клуба, защитникам Украины на фронте, и что ситуация рассматривается как закрытая с точки зрения дальнейших последствий клуба.

"Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба. Ефим Конопля также приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения "Шахтера", ныне защищающих Украину на фронте. Клуб считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников", — говорится в заявлении "горняков".

После внутреннего расследования "Шахтер" подтвердил, что игрок остается в составе команды и избежит дисциплинарных санкций. Клуб считает инцидент закрытым и сосредоточен на подготовке к ближайшим матчам сезона.

