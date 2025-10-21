Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер выпустил заявление по поводу скандала с Ефимом Коноплей

Шахтер выпустил заявление по поводу скандала с Ефимом Коноплей

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 10:46
обновлено: 10:47
Шахтер наказал Коноплю и выпустил официальное заявление
Ефим Конопля благодарит болельщиков. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" выступил с официальным заявлением по ситуации вокруг защитника Ефима Конопли и призвал разобраться во всех обстоятельствах после обнаруженной активности игрока в социальных сетях.

Клуб подтвердил, что внутреннее расследование было начато сразу после появления информации о лайках под российским контентом, сообщает пресс-служба клуба.

Реклама
Читайте также:

В документе подчеркивается, что футболист признал недопустимость своих действий, выразил сожаление и заверил, что делает все возможное, чтобы сохранить доверие клуба и болельщиков. "Шахтер" отметил, что сотрудничество с игроком продолжается, однако ситуация требует внимания с точки зрения правил поведения и репутации. 

Ефим Конопля
Ефим Конопля с мячом. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Скандал разгорелся на фоне войны Украины с Россией, что усилило общественную реакцию на инцидент. В клубе отметили, что такие ситуации нельзя игнорировать ввиду ожиданий от спортсменов быть примером как на поле, так и за его пределами.

Подробности официального заявления

"Шахтер" сообщил, что Конопля принял участие в программе помощи фанатскому движению клуба, защитникам Украины на фронте, и что ситуация рассматривается как закрытая с точки зрения дальнейших последствий клуба.

"Клуб провел внутреннее расследование и подробно рассмотрел все обстоятельства ситуации, связанной с активностью Ефима Конопли в социальных сетях. Игрок признал ошибочность своих действий, полностью осознал их недопустимость и искренне попросил прощения у болельщиков, команды и клуба. Ефим Конопля также приобщился к приобретению пикапа для представителей фанатского движения "Шахтера", ныне защищающих Украину на фронте. Клуб считает ситуацию решенной и продолжает сотрудничество с игроком в духе ответственности, уважения и поддержки украинских защитников", — говорится в заявлении "горняков".

После внутреннего расследования "Шахтер" подтвердил, что игрок остается в составе команды и избежит дисциплинарных санкций. Клуб считает инцидент закрытым и сосредоточен на подготовке к ближайшим матчам сезона. 

Напомним, главный соперник "Шахтера" — киевское "Динамо" — продолжает испытывать серьезные проблемы в нынешнем сезоне. 

Форвард "Зари" Филипп Будковский рассказал об игровом конфликте с защитником Денисом Поповым. 

спорт футбол ФК Шахтер война в Украине Ефим Конопля
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации