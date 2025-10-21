Відео
Головна Спорт Шахтар випустив заяву з приводу скандалу з Юхимом Коноплею

Шахтар випустив заяву з приводу скандалу з Юхимом Коноплею

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 10:46
Оновлено: 10:47
Шахтар покарав Коноплю та випустив офіційну заяву
Юхим Конопля дякує вболівальникам. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" виступив з офіційною заявою щодо ситуації навколо захисника Юхима Коноплі та закликав розібратися у всіх обставинах після виявленої активності гравця в соціальних мережах.

Клуб підтвердив, що внутрішнє розслідування було розпочато відразу після появи інформації про лайки під російським контентом, повідомляє пресслужба клубу.

Читайте також:

У документі підкреслюється, що футболіст визнав неприпустимість своїх дій, висловив співчуття та запевнив, що робить усе можливе, щоб зберегти довіру клубу та вболівальників. "Шахтар" наголосив, що співпраця з гравцем триває, однак ситуація потребує уваги з погляду правил поведінки та репутації.

Ефим Конопля
Юхим Конопля з м'ячем. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Скандал розгорівся на тлі війни України з Росією, що посилило суспільну реакцію на інцидент. У клубі зазначили, що таких ситуацій не можна ігнорувати з огляду на очікування від спортсменів бути прикладом як на полі, так і за його межами.

Подробиці офіційної заяви

"Шахтар" повідомив, що Конопля взяв участь у програмі допомоги фанатському руху клубу, захисникам України на фронті, і що ситуація розглядається як закрита з погляду подальших наслідків клубу.

"Клуб провів внутрішнє розслідування та детально розглянув усі обставини ситуації, пов'язаної з активністю Юхима Коноплі в соціальних мережах. Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їхню неприпустимість і щиро попросив вибачення у вболівальників, команди та клубу. Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху "Шахтаря", які нині захищають Україну на фронті. Клуб вважає ситуацію вирішеною і продовжує співпрацю з гравцем у дусі відповідальності, поваги та підтримки українських захисників", — йдеться в заяві "гірників".

Після внутрішнього розслідування "Шахтар" підтвердив, що гравець залишається у складі команди й уникне дисциплінарних санкцій. Клуб вважає інцидент закритим та зосереджений на підготовці до найближчих матчів сезону.

Нагадаємо, головний суперник "Шахтаря" — київське "Динамо" — продовжує відчувати серйозні проблеми в нинішньому сезоні.

Форвард "Зорі" Пилип Будківський розповів про ігровий конфлікт із захисником Денисом Поповим.

спорт футбол ФК Шахтар війна в Україні Юхим Конопля
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
