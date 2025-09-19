Шахтер хотел подписать бразильца Габриэля Мека и сделал щедрое предложение

Габриэл Мек. Фото: instagram.com/gabriel_mec__

Донецкий "Шахтер" продолжает работать на трансферном рынке несмотря на закрытие летнего окна для переходов. Следующее окно начнется с 1 января и к нему они готовятся.

О возможном новичке "Шахтера" сообщил журналист Кальел Дорнелесес.

Новичок донецкого "Шахтера"

По информации источника, "Шахтер" активно ведет переговоры по футболисту "Гремио" Габриэлу Меку, но он отказался.

В последнем предложении украинский клуб давал за 18-летнего хавбека 13 млн евро гарантированной суммы и 3 млн евро в виде бонусов.

Однако сделка не состоялась, поскольку полузащитник четко заявил, что хочет остаться в Бразилии и будет бороться за место в основном составе.

Отметим, что ранее скаут "Шахтера" посетил Порту-Алегри, чтобы оценить игру Мека на тренировках. В переговорах также участвовал посредник Франк Логби.

Мек дебютировал за первую команду "Гремиу" в январе 2025 года, но получил перелом правой лодыжки, из-за чего не играл длительный период.

Мек, которому 17 лет, играет на позиции атакующего полузащитника, но может сыграть и на флангах нападения.

В этом сезоне Габриэль провел 17 матчей, где забил три мяча.

