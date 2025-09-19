Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар збільшив пропозицію за вундеркінда з Бразилії

Шахтар збільшив пропозицію за вундеркінда з Бразилії

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 06:20
Шахтар хотів підписати бразильця Габріеля Мека і зробив щедру пропозицію
Габріел Мек. Фото: instagram.com/gabriel_mec__

Донецький "Шахтар" продовжує працювати на трансферному ринку попри закриття літнього вікна для переходів. Наступне вікно почнеться з 1 січня і до нього вони готуються.

Про можливого новачка "Шахтаря" повідомив журналіст Кал’єл Дорнелесес.

Реклама
Читайте також:
Габриел Мек
Габріел Мек. Фото: instagram.com/gabriel_mec__

Новачок донецького "Шахтаря"

За інформацією джерела, "Шахтар" активно веде перемовини щодо футболіста "Греміо" Габріела Мека, але він відмовився.

В останній пропозиції український клуб запропонував за 18-річного хавбека 13 млн євро гарантованої суми та 3 млн євро у вигляді бонусів.

Проте угода не відбулася, оскільки півзахисник чітко заявив, що хоче залишитися в Бразилії та боротиметься за місце в основному складі.

Зазначимо, що раніше скаут "Шахтаря" відвідав Порту-Алегрі, щоб оцінити гру Мека на тренуваннях. У перемовинах також брав участь посередник Франк Логбі.

Мек дебютував за першу команду "Греміу" в січні 2025 року, але отримав перелом правої щиколотки, через що не грав тривалий період.

Мек, якому 17 років, грає на позиції атакувального півзахисника, але може зіграти й на флангах нападу.

Цього сезону Габріель провів 17 матчів, де збив три м’ячі.

Нагадаємо, раніше відомий експерт запропонував нового тренера для збірної України.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський зізнався, що його футболіст має розсічення.

футбол Бразилія ФК Шахтар Футбол трансфери Габріел Мек
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації