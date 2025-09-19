Шахтар хотів підписати бразильця Габріеля Мека і зробив щедру пропозицію

Габріел Мек. Фото: instagram.com/gabriel_mec__

Донецький "Шахтар" продовжує працювати на трансферному ринку попри закриття літнього вікна для переходів. Наступне вікно почнеться з 1 січня і до нього вони готуються.

Про можливого новачка "Шахтаря" повідомив журналіст Кал’єл Дорнелесес.

Новачок донецького "Шахтаря"

За інформацією джерела, "Шахтар" активно веде перемовини щодо футболіста "Греміо" Габріела Мека, але він відмовився.

В останній пропозиції український клуб запропонував за 18-річного хавбека 13 млн євро гарантованої суми та 3 млн євро у вигляді бонусів.

Проте угода не відбулася, оскільки півзахисник чітко заявив, що хоче залишитися в Бразилії та боротиметься за місце в основному складі.

Зазначимо, що раніше скаут "Шахтаря" відвідав Порту-Алегрі, щоб оцінити гру Мека на тренуваннях. У перемовинах також брав участь посередник Франк Логбі.

Мек дебютував за першу команду "Греміу" в січні 2025 року, але отримав перелом правої щиколотки, через що не грав тривалий період.

Мек, якому 17 років, грає на позиції атакувального півзахисника, але може зіграти й на флангах нападу.

Цього сезону Габріель провів 17 матчів, де збив три м’ячі.

