Полесье сдержало Шахтер в дождливом матче 9-го тура УПЛ

В Житомире прошел главный матч 9-го тура УПЛ. "Полесье" на Центральном стадионе принимало "Шахтер".

Матч завершился ничьей 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

В Житомире "Шахтер" приехал в статусе фаворита, но с самого начала было понятно, что легкой прогулки не будет. Еще до этого матча горняки ни разу не побеждали "Полесье" в УПЛ — три поражения и одна ничья.

С первых минут игра проходила ровно, хотя "Шахтер" имел небольшое преимущество по количеству моментов. Сильный дождь усложнил техническую игру, но добавил жесткости и борьбы.

Во втором тайме дончане активизировались в атаке, однако создать действительно голевые моменты не смогли. Лишь со штрафного Назарина попал в крестовину, оставив счет неизменным.

Напряжение на поле подогревали оба главных тренера, которые часто спорили с судьей и между собой. Чем ближе было к финальному свистку, тем ожесточеннее становилась борьба.

Отдельно стоит отметить вратаря Полесья Волынца — он неоднократно спасал команду и стал настоящим героем матча.

"Полесье" — "Шахтер" — 0:0

