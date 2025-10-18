Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер снова потерял очки в эмоциональной игре с Полесьем

Шахтер снова потерял очки в эмоциональной игре с Полесьем

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 20:14
обновлено: 20:16
Полесье сдержало Шахтер в дождливом матче 9-го тура УПЛ
Матч "Полесье" — "Шахтер". Фото: "Полесье"

В Житомире прошел главный матч 9-го тура УПЛ. "Полесье" на Центральном стадионе принимало "Шахтер".

Матч завершился ничьей 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

"Шахтер" и "Полесье" провели эмоциональный матч

В Житомире "Шахтер" приехал в статусе фаворита, но с самого начала было понятно, что легкой прогулки не будет. Еще до этого матча горняки ни разу не побеждали "Полесье" в УПЛ — три поражения и одна ничья.

С первых минут игра проходила ровно, хотя "Шахтер" имел небольшое преимущество по количеству моментов. Сильный дождь усложнил техническую игру, но добавил жесткости и борьбы.

Во втором тайме дончане активизировались в атаке, однако создать действительно голевые моменты не смогли. Лишь со штрафного Назарина попал в крестовину, оставив счет неизменным.

Напряжение на поле подогревали оба главных тренера, которые часто спорили с судьей и между собой. Чем ближе было к финальному свистку, тем ожесточеннее становилась борьба.

Отдельно стоит отметить вратаря Полесья Волынца — он неоднократно спасал команду и стал настоящим героем матча.

"Полесье" — "Шахтер" — 0:0

Напомним, одна из самых красивых украинских легкоатлеток поразила своей фотосессией.

Также известно, что "ПСЖ" продаст российского голкипера из-за Ильи Забарного.

футбол Житомир ФК Шахтер УПЛ Полесье
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации