Полесье сдержало Шахтер в дождливом матче 9-го тура УПЛ

Шахтер снова потерял очки в эмоциональной игре с Полесьем
В Житомире прошел главный матч 9-го тура УПЛ. "Полесье" на Центральном стадионе принимало "Шахтер".
Матч завершился ничьей 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.
"Шахтер" и "Полесье" провели эмоциональный матч
В Житомире "Шахтер" приехал в статусе фаворита, но с самого начала было понятно, что легкой прогулки не будет. Еще до этого матча горняки ни разу не побеждали "Полесье" в УПЛ — три поражения и одна ничья.
С первых минут игра проходила ровно, хотя "Шахтер" имел небольшое преимущество по количеству моментов. Сильный дождь усложнил техническую игру, но добавил жесткости и борьбы.
Во втором тайме дончане активизировались в атаке, однако создать действительно голевые моменты не смогли. Лишь со штрафного Назарина попал в крестовину, оставив счет неизменным.
Напряжение на поле подогревали оба главных тренера, которые часто спорили с судьей и между собой. Чем ближе было к финальному свистку, тем ожесточеннее становилась борьба.
Отдельно стоит отметить вратаря Полесья Волынца — он неоднократно спасал команду и стал настоящим героем матча.
"Полесье" — "Шахтер" — 0:0
Напомним, одна из самых красивых украинских легкоатлеток поразила своей фотосессией.
Также известно, что "ПСЖ" продаст российского голкипера из-за Ильи Забарного.
Читайте Новини.LIVE!