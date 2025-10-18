Полісся стримало Шахтар у дощовому матчі 9-го туру УПЛ

Матч "Полісся" — "Шахтар". Фото: "Полісся"

В Житомирі пройшов головний матч 9-го туру УПЛ. "Полісся" на Центральному стадіоні приймало "Шахтар".

Матч завершився нічиєю 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

У Житомирі "Шахтар" приїхав у статусі фаворита, однак від самого початку було зрозуміло, що легкої прогулянки не буде. Ще до цього матчу гірники жодного разу не перемагали "Полісся" в УПЛ — три поразки та одна нічия.

З перших хвилин гра проходила рівно, хоча "Шахтар" мав невелику перевагу за кількістю моментів. Сильний дощ ускладнив технічну гру, але додав жорсткості та боротьби.

У другому таймі донеччани активізувалися в атаці, проте створити справді гольові моменти не змогли. Після штрафного Назарина влучив у хрестовину, залишивши рахунок незмінним.

Напруження на полі підігрівали обидва головні тренери, які часто сперечалися із суддею та між собою. Чим ближче було до фінального свистка, тим запеклішою ставала боротьба.

Окремо варто відзначити воротаря Полісся Волинця — він неодноразово рятував команду й став справжнім героєм матчу.

"Полісся" — "Шахтар" — 0:0

