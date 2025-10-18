Відео
Україна
Шахтар знову втратив очки в емоційній грі з Поліссям

Шахтар знову втратив очки в емоційній грі з Поліссям

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 20:14
Оновлено: 20:16
Полісся стримало Шахтар у дощовому матчі 9-го туру УПЛ
Матч "Полісся" — "Шахтар". Фото: "Полісся"

В Житомирі пройшов головний матч 9-го туру УПЛ. "Полісся" на Центральному стадіоні приймало "Шахтар".

Матч завершився нічиєю 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Шахтар" та "Полісся" провели емоційний матч

У Житомирі "Шахтар" приїхав у статусі фаворита, однак від самого початку було зрозуміло, що легкої прогулянки не буде. Ще до цього матчу гірники жодного разу не перемагали "Полісся" в УПЛ — три поразки та одна нічия.

З перших хвилин гра проходила рівно, хоча "Шахтар" мав невелику перевагу за кількістю моментів. Сильний дощ ускладнив технічну гру, але додав жорсткості та боротьби.

У другому таймі донеччани активізувалися в атаці, проте створити справді гольові моменти не змогли. Після штрафного Назарина влучив у хрестовину, залишивши рахунок незмінним.

Напруження на полі підігрівали обидва головні тренери, які часто сперечалися із суддею та між собою. Чим ближче було до фінального свистка, тим запеклішою ставала боротьба.

Окремо варто відзначити воротаря Полісся Волинця — він неодноразово рятував команду й став справжнім героєм матчу.

"Полісся" — "Шахтар" — 0:0

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
