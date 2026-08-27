Ломаченко серьезно недооценивают — Шакур Стивенсон назвал причину

Василий Ломаченко отвечает на вопросы. Фото: Getty Images

Шакур Стивенсон назвал Василия Ломаченко самым недооцененным боксером в истории. Чемпион мира в четырех весовых категориях считает, что украинец не получил должного признания из-за выступлений против более крупных соперников. По мнению американца, природной для экс-чемпиона была категория до 57,2 кг, тогда как значительную часть карьеры он провел в легком весе.

Свою оценку Стивенсон дал в эфире подкаста Ball in the Family, сообщают Новини.LIVE.

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Американец отдельно отметил, что поражения Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса и Девина Хэйни повлияли на отношение к достижениям украинца. При этом американец считает, что украинцу пришлось конкурировать с физически более крупными боксерами, а его карьера могла выглядеть иначе в более подходящем весе. За профессиональную карьеру Василий Ломаченко стал чемпионом мира в трех дивизионах и завершил выступления с рекордом 18 побед при трех поражениях.

Шакур Стивенсон на ринге. Фото: Getty Images

Какого боя не хватило Ломаченко

"Самым недооцененным боксером всех времен я бы назвал Ломаченко. Я считаю, что Ломаченко недооценен, потому что он выступал не в своей весовой категории. Ломаченко должен был драться с такими парнями, как Наоя Иноуэ, а не с Теофимо Лопесом, Девином Хэйни и другими", — заявил Стивенсон.

В 2026 году интерес к будущему Ломаченко снова вырос после сообщений о его возможном возвращении. Бывший чемпион мира сейчас готовится в тренировочном лагере в Пуэрто-Рико, однако потенциальный бой с Чарли Суаресом пока официально не утвержден.

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Слова Шакура Стивенсона имеют вес, поскольку он сам является одним из ведущих американских боксеров своего поколения. За профессиональную карьеру он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях и остается непобежденным на профессиональном ринге. Стивенсон выступал в трех олимпийских боях на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро и завоевал серебряную медаль.

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