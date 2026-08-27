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Главная Спорт Шакур назвал Ломаченко самым недооцененным в истории

Шакур назвал Ломаченко самым недооцененным в истории

Ua ru
27 августа 2026 15:52
Ломаченко серьезно недооценивают — Шакур Стивенсон назвал причину
Василий Ломаченко отвечает на вопросы. Фото: Getty Images

Шакур Стивенсон назвал Василия Ломаченко самым недооцененным боксером в истории. Чемпион мира в четырех весовых категориях считает, что украинец не получил должного признания из-за выступлений против более крупных соперников. По мнению американца, природной для экс-чемпиона была категория до 57,2 кг, тогда как значительную часть карьеры он провел в легком весе.

Свою оценку Стивенсон дал в эфире подкаста Ball in the Family, сообщают Новини.LIVE.

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Американец отдельно отметил, что поражения Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса и Девина Хэйни повлияли на отношение к достижениям украинца. При этом американец считает, что украинцу пришлось конкурировать с физически более крупными боксерами, а его карьера могла выглядеть иначе в более подходящем весе. За профессиональную карьеру Василий Ломаченко стал чемпионом мира в трех дивизионах и завершил выступления с рекордом 18 побед при трех поражениях. 

Шакур Стивенсон
Шакур Стивенсон на ринге. Фото: Getty Images

Какого боя не хватило Ломаченко 

"Самым недооцененным боксером всех времен я бы назвал Ломаченко. Я считаю, что Ломаченко недооценен, потому что он выступал не в своей весовой категории. Ломаченко должен был драться с такими парнями, как Наоя Иноуэ, а не с Теофимо Лопесом, Девином Хэйни и другими", — заявил Стивенсон.

В 2026 году интерес к будущему Ломаченко снова вырос после сообщений о его возможном возвращении. Бывший чемпион мира сейчас готовится в тренировочном лагере в Пуэрто-Рико, однако потенциальный бой с Чарли Суаресом пока официально не утвержден. 

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Слова Шакура Стивенсона имеют вес, поскольку он сам является одним из ведущих американских боксеров своего поколения. За профессиональную карьеру он стал чемпионом мира в четырех весовых категориях и остается непобежденным на профессиональном ринге. Стивенсон выступал в трех олимпийских боях на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро и завоевал серебряную медаль. 

Напомним, Новини.LIVE писали о неоднозначном высказывании Филипа Хрговича о Мозесе Итауме перед их очным противостоянием. 

Также Новини.LIVE сообщали, что Николе Олислагерс удалось одержать важную победу над Ярославой Магучих не выходя на спортивную площадку. 

спорт бокс Василий Ломаченко Шакур Стивенсон Украинские спортсмены
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный

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