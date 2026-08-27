Ломаченка серйозно недооцінюють — Шакур Стівенсон назвав причину

Василь Ломаченко відповідає на запитання. Фото: Getty Images

Шакур Стівенсон назвав Василя Ломаченка недооціненим боксером в історії. Чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях вважає, що українець не отримав належного визнання через виступи проти більших суперників. На думку американця, природною для ексчемпіона була категорія до 57,2 кг, тоді як значну частину кар'єри він провів у легкій вазі.

Свою оцінку Стівенсон дав в ефірі подкасту Ball in the Family, повідомляють Новини.LIVE.

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Американець окремо зазначив, що поразки Василя Ломаченка від Теофімо Лопеса та Девіна Хейні вплинули на ставлення до здобутків українця. При цьому американець вважає, що українцю довелося конкурувати з фізично більшими боксерами, а його кар'єра могла виглядати інакше в більш вагомій вазі. За професійну кар'єру Василь Ломаченко став чемпіоном світу у трьох дивізіонах та завершив виступи з рекордом 18 перемог при трьох поразках.

Шакур Стівенсон на рингу. Фото: Getty Images

Якого бою не вистачило Ломаченку

"Найнедооціненішим боксером усіх часів я б назвав Ломаченко. Я вважаю, що Ломаченко недооцінений, тому що він виступав не у своїй ваговій категорії. Ломаченко мав битися з такими хлопцями, як Наоя Іноуе, а не з Теофімо Лопесом, Девіном Хейні та іншими", — заявив Стівенсон.

В середині 2026 року інтерес до майбутнього Василя Ломаченка знову зріс після повідомлень про його можливе повернення. Колишній чемпіон світу зараз готується у тренувальному таборі в Пуерто-Ріко, проте потенційного бою з Чарлі Суаресом поки що офіційно не затверджено.

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Слова Шакура Стівенсона мають вагу, оскільки він сам є одним із провідних американських боксерів свого покоління. За професійну кар'єру він став чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях та залишається непереможеним на професійному рингу. Стівенсон виступав у трьох олімпійських боях на Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро та завоював срібну медаль.

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