Трабзонспор хочет подписать еще одного украинского футболиста

Николай Шапаренко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко заинтересовал иностранный клуб. Стадион в Батуми во время матча с Грузией в Лиге Наций посетит известный турецкий тренер.

Специалист хочет лично посмотреть на игру Шапаренко, сообщает Sonnokta Gazetesi.

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Николай Шапаренко давно находится в сфере интересов европейских клубов. Руководство "Динамо" опровергает информацию о том, что в офис клуба приходят запросы по игроку, но такие слухи периодически появляются в зарубежной прессе.

Шапаренко поздравляет Ваната. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто интересуется Шапаренко

Главный тренер турецкого "Трабзонспора" Шенол Гюнеш приедет в Батуми на матч Лиги Наций между сборными Грузии и Украины. Он хочет посмотреть, как проявит себя на поле Николай Шапаренко. После этого "Динамо" может получить официальный запрос по игроку.

В "Трабзонспоре" уже есть один украинский футболист. Это капитан молодежной сборной Арсений Батагов. Он перешел в турецкий клуб еще летом, но до сих пор не стал игроком основного состава.

Ориентировочная трансферная стоимость Шапаренко составляет 10 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл 19 поединков за "Динамо" во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал неожиданную замену в заявке национальной команды.

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