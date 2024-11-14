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Шапаренко може перейти до закордонного клубу, де грає українець

14 листопада 2024 13:36
Станіслав Костюк - Редактор
Трабзонспор хоче підписати ще одного українського футболіста
Микола Шапаренко перед матчем. Фото: "Динамо"
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко зацікавив іноземний клуб. Стадіон у Батумі під час матчу з Грузією у Лізі Націй відвідає відомий турецький тренер.

Фахівець хоче особисто подивитися на гру Шапаренка, повідомляє Sonnokta Gazetesi.

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Микола Шапаренко давно перебуває у сфері інтересів європейських клубів. Керівництво "Динамо" спростовує інформацію про те, що до офісу клубу надходять запити щодо гравця, але такі чутки періодично з'являються у закордонній пресі.

Микола Шапаренко та Владислав Ванат
Шапаренко вітає Ваната. Фото: "Динамо"

Хто цікавиться Шапаренко

Головний тренер турецького "Трабзонспору" Шенол Гюнеш приїде до Батумі на матч Ліги Націй між збірними Грузії та України. Він хоче подивитися, як виявить себе на полі Микола Шапаренко. Після цього "Динамо" може отримати офіційний запит щодо гравця.

У "Трабзонспорі" вже є один український футболіст. Це капітан молодіжної збірної Арсеній Батагов. Він перейшов до турецького клубу ще влітку, але досі не став гравцем основного складу.

Орієнтовна трансферна вартість Шапаренка становить 10 млн євро. Цього сезону він зіграв 19 поєдинків за "Динамо" у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив несподівану заміну у заявці національної команди.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін влітку наступного року може перейти до іншого клубу.

У послугах Іллі Забарного зацікавлена команда, яка регулярно виборює чемпіонство в АПЛ.

спорт футбол Динамо Футбол трансфери Микола Шапаренко Трабзонспор

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