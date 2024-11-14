Трабзонспор хоче підписати ще одного українського футболіста

Микола Шапаренко перед матчем. Фото: "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко зацікавив іноземний клуб. Стадіон у Батумі під час матчу з Грузією у Лізі Націй відвідає відомий турецький тренер.

Фахівець хоче особисто подивитися на гру Шапаренка, повідомляє Sonnokta Gazetesi.

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Микола Шапаренко давно перебуває у сфері інтересів європейських клубів. Керівництво "Динамо" спростовує інформацію про те, що до офісу клубу надходять запити щодо гравця, але такі чутки періодично з'являються у закордонній пресі.

Шапаренко вітає Ваната. Фото: "Динамо"

Хто цікавиться Шапаренко

Головний тренер турецького "Трабзонспору" Шенол Гюнеш приїде до Батумі на матч Ліги Націй між збірними Грузії та України. Він хоче подивитися, як виявить себе на полі Микола Шапаренко. Після цього "Динамо" може отримати офіційний запит щодо гравця.

У "Трабзонспорі" вже є один український футболіст. Це капітан молодіжної збірної Арсеній Батагов. Він перейшов до турецького клубу ще влітку, але досі не став гравцем основного складу.

Орієнтовна трансферна вартість Шапаренка становить 10 млн євро. Цього сезону він зіграв 19 поєдинків за "Динамо" у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та зробив 9 результативних передач.

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