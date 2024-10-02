Шапаренко ответил на оскорбление болельщика во время тренировки

Николай Шапаренко во время разминки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" готовится к матчу Лиги Европы против немецкого "Хоффенхайма". Во время тренировки украинской команды произошел неприятный разговор хавбека сборной Украины Николая Шапаренко с одним из болельщиков.

Футболист обменялся резкими фразами с посетителем стадиона, сообщает FootballHub.

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Во втором туре основного этапа Лиги Европы "Динамо" сыграет на выезде с "Хоффенхаймом". Первый матч на турнире подопечные Александра Шовковского проиграли римскому "Лацио" со счетом 0:3, что расстроило многих украинских болельщиков.

Николай Шапаренко во время матча. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Конфликт Шапаренко с болельщиком

Александр Тымчик, Владислав Ванат и Николай Шапаренко разминались возле одного из угловых флажков на стадионе, где находились и болельщики. Один из них предъявил претензии футболистам за поражение от "Лацио".

Фразы с трибун расстроили Шапаренко, который начал спорить с болельщиком. Полузащитник опроверг заявление, что игроки "Динамо" не старались в матче с римлянами. В конце видео другой болельщик поблагодарил футболистов за самоотдачу и пожелал им удачи в Лиге Европы.

"Динамо" сыграет с "Хоффенхаймом" в четверг, третьего октября, в 19:45 по киевскому времени.

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