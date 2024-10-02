Шапаренко відповів на образу вболівальника під час тренування

Микола Шапаренко під час розминки. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" готується до матчу Ліги Європи проти німецького "Хоффенхайму". Під час тренування української команди сталася неприємна розмова хавбека збірної України Миколи Шапаренка з одним з уболівальників.

Футболіст обмінявся різкими фразами із відвідувачем стадіону, повідомляє FootballHub.

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У другому турі основного етапу Ліги Європи "Динамо" зіграє на виїзді з "Хоффенхаймом". Перший матч на турнірі підопічні Олександра Шовковського програли римському "Лаціо" з рахунком 0:3, що засмутило багатьох українських уболівальників.

Микола Шапаренко під час матчу. Фото: Reuters/Cathrin Mueller

Конфлікт Шапаренка з уболівальником

Олександр Тимчик, Владислав Ванат та Микола Шапаренко розминалися біля одного із кутових прапорців на стадіоні, де знаходились і вболівальники. Один із них висунув претензії футболістам за поразку від "Лаціо".

Фрази з трибун засмутили Шапаренка, який почав сперечатися з уболівальником. Півзахисник спростував заяву, що гравці "Динамо" не намагалися у матчі з римлянами. Наприкінці відео інший уболівальник подякував футболістам за самовіддачу та побажав їм удачі у Лізі Європи.

"Динамо" зіграє з "Хоффенхаймом" у четвер, третього жовтня, о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, хавбек збірної України Георгій Судаков привернув увагу команди, з якою працює колишній наставник "Шахтаря".

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