Шацких дал совет Шовковскому перед матчем Динамо с Лацио

Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-слуба "Динамо"

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких будет смотреть матч украинской команды с римским "Лацио" в Лиге Европы. Эксперт не сомневается в том, что подопечные Александра Шовковского смогут добиться успеха в этом поединке.

Шацких рассказал, что поможет "Динамо" отобрать очки у "Лацио", в интервью Sport.ua.

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Максим Шацких заявил, что смотрит все матчи с участием своей бывшей команды. Он не смог поехать в Германию, чтобы поддержать "Динамо" на стадионе, но ждет домашний просмотр поединка подопечных Александра Шовковского по телевизору.

Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шанс "Динамо" на победу

Максим Шацких напомнил, что киевская команда еще ни разу в истории не побеждала "Лацио". Однако "Динамо" набрало хороший ход на старте нынешнего сезона, хотя и потеряло очки в недавнем матче чемпионата Украины против "Руха".

С другой стороны "Лацио" неуверенно играет в чемпионате Италии. В минувшие выходные подопечные Марко Барони проиграли "Фиорентине" со счетом 1:2. Шацких надеется, что ставка на быстрые контратаки и фланговую игру поможет "Динамо" заставить капитулировать римского соперника.

"Игроки Динамо выйдут на поле вдвойне мотивированными, ведь за ними будут следить скауты других клубов. И не потому что хочется демонстрировать какие-то свои качества. Они выйдут играть за клуб, за команду, за страну. Игра должна быть интересной. Лацио старается комбинировать. "Динамо" тоже любит это делать", — отметил Шацких.

Напомним, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин готовится стать футболистом английского гранда.

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко не сможет выходить на поле в ближайших матчах.