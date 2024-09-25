Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Шацких назвал идеальный план Динамо на игру с Лацио в Лиге Европы arrow

Шацких назвал идеальный план Динамо на игру с Лацио в Лиге Европы

25 сентября 2024 18:14
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Шацких дал совет Шовковскому перед матчем Динамо с Лацио
Капитан "Динамо" Виталий Буяльский. Фото: пресс-слуба "Динамо"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Максим Шацких будет смотреть матч украинской команды с римским "Лацио" в Лиге Европы. Эксперт не сомневается в том, что подопечные Александра Шовковского смогут добиться успеха в этом поединке. 

Шацких рассказал, что поможет "Динамо" отобрать очки у "Лацио", в интервью Sport.ua

Читайте также:

Максим Шацких заявил, что смотрит все матчи с участием своей бывшей команды. Он не смог поехать в Германию, чтобы поддержать "Динамо" на стадионе, но ждет домашний просмотр поединка подопечных Александра Шовковского по телевизору. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шанс "Динамо" на победу 

Максим Шацких напомнил, что киевская команда еще ни разу в истории не побеждала "Лацио". Однако "Динамо" набрало хороший ход на старте нынешнего сезона, хотя и потеряло очки в недавнем матче чемпионата Украины против "Руха".

С другой стороны "Лацио" неуверенно играет в чемпионате Италии. В минувшие выходные подопечные Марко Барони проиграли "Фиорентине" со счетом 1:2. Шацких надеется, что ставка на быстрые контратаки и фланговую игру поможет "Динамо" заставить капитулировать римского соперника. 

"Игроки Динамо выйдут на поле вдвойне мотивированными, ведь за ними будут следить скауты других клубов. И не потому что хочется демонстрировать какие-то свои качества. Они выйдут играть за клуб, за команду, за страну. Игра должна быть интересной. Лацио старается комбинировать. "Динамо" тоже любит это делать", — отметил Шацких. 

Напомним, украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин готовится стать футболистом английского гранда. 

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко не сможет выходить на поле в ближайших матчах. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Лацио Максим Шацких

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:47 Мобилизация и болезни сердца — дадут ли отсрочку мужчине после инфаркта

18:36 В Укрэнерго сообщили, будут ли завтра выключать свет в Украине

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

18:21 Зеленский заявил, что Россия манипулирует в ООН своим правом вето

18:07 Возможна атака РФ на украинские АЭС — Зеленский в ООН сделал громкое заявление

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

18:06 Неявка в ТЦК по болезни — возможно ли и законно ли это

18:03 Солнца будет меньше — синоптики спрогнозировали погоду в Харькове на завтра

17:56 В Киеве мужчина хотел возобновить отношения, едва не убив любимую — решение суда

17:52 Капитану арестованного в Одесской области судна объявили подозрение — детали

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

18:47 Мобилизация и болезни сердца — дадут ли отсрочку мужчине после инфаркта

18:36 В Укрэнерго сообщили, будут ли завтра выключать свет в Украине

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

18:21 Зеленский заявил, что Россия манипулирует в ООН своим правом вето

18:07 Возможна атака РФ на украинские АЭС — Зеленский в ООН сделал громкое заявление

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

18:06 Неявка в ТЦК по болезни — возможно ли и законно ли это

18:03 Солнца будет меньше — синоптики спрогнозировали погоду в Харькове на завтра

17:56 В Киеве мужчина хотел возобновить отношения, едва не убив любимую — решение суда

17:52 Капитану арестованного в Одесской области судна объявили подозрение — детали

17:34 Укргидрометцентр пугает ночным холодом и грозами — прогноз погоды на завтра

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Text

08:00 Удар по Харькову и заявление Зеленского об атаках РФ по АЭС — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью