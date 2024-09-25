Шацьких дав пораду Шовковському перед матчем Динамо з Лаціо

Капітан "Динамо" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст та тренер київського "Динамо" Максим Шацьких дивитиметься матч української команди з римським "Лаціо" у Лізі Європи. Експерт не сумнівається в тому, що підопічні Олександра Шовковського зможуть досягти успіху в цьому поєдинку.

Шацьких розповів, що допоможе "Динамо" відібрати очки у "Лаціо", в інтерв'ю Sport.ua.

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Максим Шацьких заявив, що дивиться усі матчі за участю своєї колишньої команди. Він не зміг поїхати до Німеччини, щоб підтримати "Динамо" на стадіоні, але чекає на домашній перегляд поєдинку підопічних Олександра Шовковського по телевізору.

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Шанс "Динамо" на перемогу

Максим Шацьких нагадав, що київська команда ще жодного разу в історії не перемагала "Лаціо". Проте "Динамо" набрало гарний хід на старті нинішнього сезону, хоч і втратило очки у нещодавньому матчі чемпіонату України проти "Руху".

З іншого боку, "Лаціо" невпевнено грає в чемпіонаті Італії. У минулі вихідні підопічні Марко Бароні програли "Фіорентині" з рахунком 1:2. Шацьких сподівається, що ставка на швидкі контратаки та флангову гру допоможе "Динамо" змусити капітулювати римського суперника.

"Гравці Динамо вийдуть на поле подвійно мотивованими, адже за ними стежитимуть скаути інших клубів. І не тому, що хочеться демонструвати якісь свої якості. Вони вийдуть грати за клуб, за команду, за країну. Гра має бути цікавою. Лаціо намагається комбінувати. "Динамо" теж любить це робити", — зазначив Шацьких.

Нагадаємо, український воротар "Реала" Андрій Лунін готується стати футболістом англійського гранда.

Захисник лондонського "Арсеналу" Олександр Зінченко не зможе виходити на поле у найближчих матчах.