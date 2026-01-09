Видео
Главная Спорт Шацких поделился мнением о перспективах Шапаренко в Динамо

Шацких поделился мнением о перспективах Шапаренко в Динамо

Ua ru
Дата публикации 9 января 2026 12:24
Шацких сделал неоднозначное заявление о Шапаренко в Динамо
Николай Шапаренко работает с мячом. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший ассистент главного тренера "Динамо" Максим Шацких прокомментировал проблемы Николая Шапаренко в команде. При нескольких предыдущих наставниках хавбек испытывал проблемы с игровым временем. 

Шапаренко справился с трудностями и сейчас является одним из лидеров "бело-синих", сообщает YouTube-канал "Вацко Live". 

Читайте также:

Несколько лет назад Николай Шапаренко был в шаге от того, чтобы покинуть "Динамо" вовсе не в статусе ведущего игрока команды. Он конфликтовал с тренерами, в ситуацию приходилось вмешиваться даже президенту клуба Игорю Суркису. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Шацких рассказал о Шапаренко 

Известный в прошлом футболист "Динамо" заявил, что при любом тренере есть футболисты, которые им недовольны. У каждого наставника есть свое видение развития игровой философии, и не все исполнители ему соответствуют. Однако даже самые талантливые игроки сталкиваются с определенными проблемами. 

Шацких посоветовал игрокам, которые оказываются в такой ситуации, не поддаваться собственному эгоизму и слушаться тренера. Если замыкаться в себе и проводить время в высказывании жалоб, ситуации это не поможет. 

Максим Шацких рад тому, что Николай Шапаренко сумел завоевать место в основе "Динамо". Тренер считает, что карьера 27-летнего полузащитника продолжит развиваться. 

Через несколько месяцев после этого интервью стало известно, что Николай Шапаренко женился на дочери Максима Шацкого Кристине. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
