Шацьких зробив неоднозначну заяву про Шапаренка в Динамо

Шацьких поділився думкою про перспективи Шапаренка в Динамо
Колишній асистент головного тренера "Динамо" Максим Шацьких прокоментував проблеми Миколи Шапаренка в команді. За кількох попередніх наставників хавбек мав проблеми з ігровим часом.
Шапаренко впорався з труднощами й зараз є одним із лідерів "біло-синіх", повідомляє YouTube-канал "Вацко Live".
Кілька років тому Микола Шапаренко був за крок від того, щоб покинути "Динамо" зовсім не в статусі провідного гравця команди. Він конфліктував із тренерами, у ситуацію доводилося втручатися навіть президенту клубу Ігорю Суркісу.
Що Шацьких розповів про Шапаренка
Відомий у минулому футболіст "Динамо" заявив, що за будь-якого тренера є футболісти, які ним незадоволені. У кожного наставника є своє бачення розвитку ігрової філософії, і не всі виконавці йому відповідають. Однак навіть найталановитіші гравці стикаються з певними проблемами.
Шацьких порадив гравцям, які опиняються в такій ситуації, не піддаватися власному егоїзму та слухатися тренера. Якщо замикатися в собі та проводити час у висловлюванні скарг, ситуації це не допоможе.
Максим Шацьких радий тому, що Микола Шапаренко зумів завоювати місце в основі "Динамо". Тренер вважає, що кар'єра 27-річного півзахисника продовжить розвиватися.
Через кілька місяців після цього інтерв'ю стало відомо, що Микола Шапаренко одружився з донькою Максима Шацького Христиною.
