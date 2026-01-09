Шацьких зробив неоднозначну заяву про Шапаренка в Динамо

Микола Шапаренко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній асистент головного тренера "Динамо" Максим Шацьких прокоментував проблеми Миколи Шапаренка в команді. За кількох попередніх наставників хавбек мав проблеми з ігровим часом.

Шапаренко впорався з труднощами й зараз є одним із лідерів "біло-синіх", повідомляє YouTube-канал "Вацко Live".

Кілька років тому Микола Шапаренко був за крок від того, щоб покинути "Динамо" зовсім не в статусі провідного гравця команди. Він конфліктував із тренерами, у ситуацію доводилося втручатися навіть президенту клубу Ігорю Суркісу.

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шацьких розповів про Шапаренка

Відомий у минулому футболіст "Динамо" заявив, що за будь-якого тренера є футболісти, які ним незадоволені. У кожного наставника є своє бачення розвитку ігрової філософії, і не всі виконавці йому відповідають. Однак навіть найталановитіші гравці стикаються з певними проблемами.

Шацьких порадив гравцям, які опиняються в такій ситуації, не піддаватися власному егоїзму та слухатися тренера. Якщо замикатися в собі та проводити час у висловлюванні скарг, ситуації це не допоможе.

Максим Шацьких радий тому, що Микола Шапаренко зумів завоювати місце в основі "Динамо". Тренер вважає, що кар'єра 27-річного півзахисника продовжить розвиватися.

Через кілька місяців після цього інтерв'ю стало відомо, що Микола Шапаренко одружився з донькою Максима Шацького Христиною.

