Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шацьких поділився думкою про перспективи Шапаренка в Динамо

Шацьких поділився думкою про перспективи Шапаренка в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 12:24
Шацьких зробив неоднозначну заяву про Шапаренка в Динамо
Микола Шапаренко працює з м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній асистент головного тренера "Динамо" Максим Шацьких прокоментував проблеми Миколи Шапаренка в команді. За кількох попередніх наставників хавбек мав проблеми з ігровим часом.

Шапаренко впорався з труднощами й зараз є одним із лідерів "біло-синіх", повідомляє YouTube-канал "Вацко Live".

Реклама
Читайте також:

Кілька років тому Микола Шапаренко був за крок від того, щоб покинути "Динамо" зовсім не в статусі провідного гравця команди. Він конфліктував із тренерами, у ситуацію доводилося втручатися навіть президенту клубу Ігорю Суркісу.

Реклама
Николай Шапаренко
Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Шацьких розповів про Шапаренка

Відомий у минулому футболіст "Динамо" заявив, що за будь-якого тренера є футболісти, які ним незадоволені. У кожного наставника є своє бачення розвитку ігрової філософії, і не всі виконавці йому відповідають. Однак навіть найталановитіші гравці стикаються з певними проблемами.

Шацьких порадив гравцям, які опиняються в такій ситуації, не піддаватися власному егоїзму та слухатися тренера. Якщо замикатися в собі та проводити час у висловлюванні скарг, ситуації це не допоможе.

Реклама

Максим Шацьких радий тому, що Микола Шапаренко зумів завоювати місце в основі "Динамо". Тренер вважає, що кар'єра 27-річного півзахисника продовжить розвиватися.

Через кілька місяців після цього інтерв'ю стало відомо, що Микола Шапаренко одружився з донькою Максима Шацького Христиною.

Реклама

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк красиво обіграла третю ракетку світу на престижному турнірі.

Еліна Світоліна у впертій боротьбі виборола право зіграти в півфіналі важливого тенісного турніру.

Реклама

спорт футбол Динамо Микола Шапаренко Максим Шацьких
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації