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Еще один кандидат на бой с Усиком: брошен вызов

28 марта 2023 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Еще один кандидат на бой с Усиком — брошен вызов
Известный спортсмен готов выйти на один ринг с украинцем
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Чемпион мира Александр Усик будет вынужден провести сразу несколько боев в 2023-м году. После срыва поединка с Тайсоном Фьюри на пояса украинца образовалась настоящая очередь. 

Одним из вероятных кандидатов на бой с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF стал Энтони Джошуа, сообщает Boxing News 24

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После окончания переговоров Александра Усика (20-0, 13 КО) с Тайсоном Фьюри 33-летний Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) почувствовал возможность организовать второй реванш с украинцем. 

Энтони Джошуа

Джошуа хочет третий бой с Усиком

Британец дважды противостоял украинцу. Оба боя закончились в пользу Усика. После этого Джошуа пытался организовать бой с Фьюри, но тоже не преуспел в этом. Однако теперь отказ Тайсона от поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу может дать новый импульс карьере Джошуа. 

"У нас долгая история с Александром. Но наши бои собрали огромное количество зрителей. Уверен, они бы хотели увидеть третью серию противостояния. Я готов подписать контракт в любой момент. Если Усик согласится, мы сделаем прекрасное спортивное шоу", — заверил Энтони Джошуа. 

Возможен ли реванш?

Британец пообещал провести лучший бой в карьере. Он извлек уроки из поражения в реванше и знает манеру боя Усика. 

"Я подвел очень многих людей, но не могу вернуться в прошлое. Если получу шанс снова выйти на ринг с Александром, то не буду колебаться.

Я заслужил критику, это нормально. Но Усик действительно является сильным соперником. Было бы просто здорово снова сразиться с ним", — рассказал Энтони Джошуа. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024. 

Сборная Украины по футболу получит нового главного тренера. Руслана Ротаня заменит один из известных специалистов. Представляем основных кандидатов. 

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