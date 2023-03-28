Еще один кандидат на бой с Усиком: брошен вызов
Чемпион мира Александр Усик будет вынужден провести сразу несколько боев в 2023-м году. После срыва поединка с Тайсоном Фьюри на пояса украинца образовалась настоящая очередь.
Одним из вероятных кандидатов на бой с обладателем поясов WBA, WBO, IBO и IBF стал Энтони Джошуа, сообщает Boxing News 24.
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После окончания переговоров Александра Усика (20-0, 13 КО) с Тайсоном Фьюри 33-летний Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) почувствовал возможность организовать второй реванш с украинцем.
Джошуа хочет третий бой с Усиком
Британец дважды противостоял украинцу. Оба боя закончились в пользу Усика. После этого Джошуа пытался организовать бой с Фьюри, но тоже не преуспел в этом. Однако теперь отказ Тайсона от поединка за звание абсолютного чемпиона мира по боксу может дать новый импульс карьере Джошуа.
"У нас долгая история с Александром. Но наши бои собрали огромное количество зрителей. Уверен, они бы хотели увидеть третью серию противостояния. Я готов подписать контракт в любой момент. Если Усик согласится, мы сделаем прекрасное спортивное шоу", — заверил Энтони Джошуа.
Возможен ли реванш?
Британец пообещал провести лучший бой в карьере. Он извлек уроки из поражения в реванше и знает манеру боя Усика.
"Я подвел очень многих людей, но не могу вернуться в прошлое. Если получу шанс снова выйти на ринг с Александром, то не буду колебаться.
Я заслужил критику, это нормально. Но Усик действительно является сильным соперником. Было бы просто здорово снова сразиться с ним", — рассказал Энтони Джошуа.
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