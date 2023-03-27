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Бывший чемпион набросился на Фьюри из-за Усика

27 марта 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Бывший чемпион набросился на Фьюри из-за Усика
Британец давно искал причину отказаться от боя с украинцем
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Тимоти Брэдли стал последним членом боксерского сообщества, который высказался по поводу недавнего скандала с организацией поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Команды обоих боксеров вели переговоры в течение нескольких недель, но не сумели согласовать детали контракта, сообщает DAZN.

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Бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри должен был состояться в конце апреля 2023-го года. После провала переговоров оба чемпиона занялись поисками других соперников. 

Британец может выйти на ринг со своим соотечественником Джо Джойсом. Что касается Усика, похоже, ему придется позаботиться об одном из обязательных претендентов на чемпионские пояса украинца. Речь идет о Даниэле Дюбуа и Филипе Хрговиче.

Тимоти Бредли

"Тайсон поступил некрасиво"

Бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Тимоти Брэдли возложил вину за срыв боя с Усиком на Фьюри.

"Во всем виноват Фьюри. Меня тошнит от хаоса, который начался из-за поведения Тайсона. Он просто уклоняется от боя с Усиком. Уверен, что бой сорвался бы еще раньше. Британец просто не рассчитывал, что украинец согласится на распределение гонорара 70/30 в пользу Фьюри. 

Тайсон все доказал своей карьерой, но сейчас он ведет себя просто позорно. Не захотел открыто отказать Усику и начал хитрить. Это его не красит, но мы всегда знали, что Тайсон именно такой", — рассказал Тимоти Брэдли. 

Напомним, полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский назвал причины поражения от Англии в квалификации на Евро-2024. 

На чемпионате мира-2023 по фигурному катанию завершилась произвольная программа. На турнире было установлено историческое достижение. Фигурист из США впервые в истории совершил четверной аксель. 

Сборная Украины проиграла Англии, но сохранила шансы пробиться на Евро-2024. Для этого необходимо исправить допущенные в матче на "Уэмбли" ошибки. 

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