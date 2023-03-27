Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Колишній чемпіон накинувся на Ф'юрі через Усика arrow

Колишній чемпіон накинувся на Ф'юрі через Усика

27 березня 2023 17:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній чемпіон накинувся на Ф'юрі через Усика
Британець давно шукав причину відмовитись від бою з українцем
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Тімоті Бредлі став останнім членом боксерської спільноти, який висловився з приводу недавнього скандалу з організацією поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Команди обох боксерів вели переговори протягом кількох тижнів, але не змогли погодити деталі контракту, повідомляє DAZN.

Читайте також:

Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі мав відбутися наприкінці квітня 2023 року. Після провалу переговорів обидва чемпіони зайнялися пошуками інших суперників.

Британець може вийти на ринг зі своїм земляком Джо Джойсом. Щодо Усика, схоже, йому доведеться подбати про одного з обов'язкових претендентів на чемпіонські пояси українця. Йдеться про Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича.

Тімоті Бредлі

"Тайсон вчинив некрасиво"

Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поклав провину за зрив бою з Усиком на Ф'юрі.

"У всьому винен Ф'юрі. Мене нудить від хаосу, який почався через поведінку Тайсона. Він просто ухиляється від бою з Усиком. Впевнений, що бій зірвався б ще раніше. Британець просто не розраховував, що українець погодиться на розподіл гонорару 70/30 в користь Ф'юрі.

Тайсон все довів своєю кар'єрою, але зараз він поводиться просто ганебно. Не захотів відкрито відмовити Вусику і почав хитрувати. Це його не фарбує, але ми завжди знали, що Тайсон саме такий", — розповів Тімоті Бредлі.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Руслан Маліновський назвав причини поразки від Англії у кваліфікації на Євро-2024.

На чемпіонаті світу-2023 з фігурного катання завершилася довільна програма. На турнірі було встановлено історичне досягнення. Фігурист із США вперше в історії здійснив четверний аксель.

Збірна України програла Англії, але зберегла шанси пробитися на Євро-2024. Для цього необхідно виправити допущені у матчі на "Уемблі" помилки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:00 У Києві три дні поспіль фіксували температурні рекорди

17:52 СТБ відклав показ серіалу з російським актором: реакція українців

17:35 У Львові на Личаківському кладовищі розпочали ексгумацію давніх поховань

17:30Німецькі танки Leopard прибули до України: деталі

17:30 На Одещині покарали горе-палія: порушник сплатить штраф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

17:30 На Буковині чоловік перевдягнувся у прикордонника, щоб допомагати ухилянтам: деталі

Новина з фото

17:29 У Києві правоохоронці "накрили" п'ять нелегальних гральних закладів

Новина з фото

17:13Поліція оприлюднила нові дані про постраждалих після обстрілу Слов‘янська

Новина з фото

17:08 Зеленський разом з очільником МАГАТЕ приїхав на Дніпровську ГЕС

17:05 Укрзалізниця запровадила нові правила щодо повернення вартості квитка: подробиці

Новина з відео

16:25 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Запоріжжі та вручив військовим нагороди

Новина з відео

15:59 Джамала зворушливо привітала старшого сина з днем народження: відео з домашнього архіву

Новина з відео

12:33 росія обстріляла Слов'янськ: Зеленський показав руйнування

Новина з відео

12:10 Дантес вперше прокоментував пісню ексдружини Дорофєєвої та її бойфренда Кацуріна

Новина з відео

12:06 У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який запустив салют у дворі багатоповерхівки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:45 СБУ нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка готувала обстріли по об’єктах Укрзалізниці

Новина з відео

08:44​У Мелітополі пролунало кілька вибухів: що відомо

Новина з відео

23:57 У спецпідрозділі Kraken розповіли про успішний нічний рейд під Соледаром

Новина з відео

23:14 "Моліться, щоб вас посадили": Мадяр відреагував на зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті

Новина з відео

20:03 У Бєлгородській області скаржаться на проблеми зі світлом і крадіжки генераторів: перехоплення ГУР

06:00Як притягнути путіна до відповідальності: історія ордерів на арешт глав держав

Ексклюзив

19:00Фрукти та овочі продовжують дорожчати: актуальні ціни на Одеському "Привозі"

18:10Парки напружують чоловіків, а вузькі вулички — жінок: як міські простори впливають на людей

Ексклюзив

07:50Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Санітарно-десантні автомобілі

Ексклюзив

06:00Жінка вдома, а чоловік на фронті: як зберегти стосунки та уникнути зради

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

20:00Як ефективно планувати свій бюджет: 5 порад від штучного інтелекту

Новина з фото

15:45 Вже 30 років пліч-о-пліч: історія кохання Елтона Джона з його чоловіком, який врятував співака

08:00Чому жінок так рідко звинувачують у воєнних злочинах: випадок Львової-Бєлової

Новина з фото

07:25 ТОП-5 маловідомих та цікавих фактів про серіал "Секс і місто"

Ексклюзив

07:10Російське вторгнення в Україну: тиждень 56-й. Поблизу кордону ворог збирає війська

Актуальне по темі

None 27 Березень 17:59

У Києві три дні поспіль фіксували температурні рекорди

None 27 Березень 17:58

СТБ відклав показ серіалу з російським актором: реакція українців

None 27 Березень 17:35

У Львові на Личаківському кладовищі розпочали ексгумацію давніх поховань

None 27 Березень 17:28

Німецькі танки Leopard прибули до України: деталі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB