Колишній чемпіон накинувся на Ф'юрі через Усика

Британець давно шукав причину відмовитись від бою з українцем

Тімоті Бредлі став останнім членом боксерської спільноти, який висловився з приводу недавнього скандалу з організацією поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Команди обох боксерів вели переговори протягом кількох тижнів, але не змогли погодити деталі контракту, повідомляє DAZN.

Бій Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі мав відбутися наприкінці квітня 2023 року. Після провалу переговорів обидва чемпіони зайнялися пошуками інших суперників.

Британець може вийти на ринг зі своїм земляком Джо Джойсом. Щодо Усика, схоже, йому доведеться подбати про одного з обов'язкових претендентів на чемпіонські пояси українця. Йдеться про Даніеля Дюбуа та Філіпа Хрговича.

"Тайсон вчинив некрасиво"

Колишній чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Тімоті Бредлі поклав провину за зрив бою з Усиком на Ф'юрі.

"У всьому винен Ф'юрі. Мене нудить від хаосу, який почався через поведінку Тайсона. Він просто ухиляється від бою з Усиком. Впевнений, що бій зірвався б ще раніше. Британець просто не розраховував, що українець погодиться на розподіл гонорару 70/30 в користь Ф'юрі.

Тайсон все довів своєю кар'єрою, але зараз він поводиться просто ганебно. Не захотів відкрито відмовити Вусику і почав хитрувати. Це його не фарбує, але ми завжди знали, що Тайсон саме такий", — розповів Тімоті Бредлі.

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