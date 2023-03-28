Ще один кандидат на бій з Усиком — кинуто виклик

Відомий спортсмен готовий вийти на один ринг із українцем

Чемпіон світу Олександр Усик буде змушений провести одразу кілька боїв у 2023-му році. Після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі на пояси українця утворилася справжня черга.

Одним із ймовірних кандидатів на бій із володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF став Ентоні Джошуа, повідомляє Boxing News 24.

Після закінчення переговорів Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Тайсоном Ф'юрі 33-річний Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) відчув можливість організувати другий реванш з українцем.

Джошуа хоче третій бій з Усиком

Британець двічі протистояв українцеві. Обидва бої закінчилися на користь Усика. Після цього Джошуа намагався організувати бій з Ф'юрі, але теж не досяг успіху в цьому. Проте відмова Тайсона від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу може дати новий імпульс кар'єрі Джошуа.

"У нас довга історія з Олександром. Але наші бої зібрали величезну кількість глядачів. Упевнений, вони б хотіли побачити третю серію протистояння. Я готовий підписати контракт у будь-який момент. Якщо Усик погодиться, ми зробимо чудове спортивне шоу", — запевнив Ентоні Джошуа.

Чи можливий реванш?

Британець пообіцяв провести найкращий бій у кар'єрі. Він вивчив уроки з поразки в реванші та знає манеру бою Усика.

"Я підвів дуже багатьох людей, але не можу повернутися в минуле. Якщо отримаю шанс знову вийти на ринг з Олександром, то не вагатимуся.

Я заслужив на критику, це нормально. Але Усік справді є сильним суперником. Було б просто чудово знову битися з ним", — розповів Ентоні Джошуа.

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