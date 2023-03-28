Ще один кандидат на бій з Усиком: кинуто виклик
Чемпіон світу Олександр Усик буде змушений провести одразу кілька боїв у 2023-му році. Після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі на пояси українця утворилася справжня черга.
Одним із ймовірних кандидатів на бій із володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF став Ентоні Джошуа, повідомляє Boxing News 24.
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Після закінчення переговорів Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Тайсоном Ф'юрі 33-річний Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) відчув можливість організувати другий реванш з українцем.
Джошуа хоче третій бій з Усиком
Британець двічі протистояв українцеві. Обидва бої закінчилися на користь Усика. Після цього Джошуа намагався організувати бій з Ф'юрі, але теж не досяг успіху в цьому. Проте відмова Тайсона від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу може дати новий імпульс кар'єрі Джошуа.
"У нас довга історія з Олександром. Але наші бої зібрали величезну кількість глядачів. Упевнений, вони б хотіли побачити третю серію протистояння. Я готовий підписати контракт у будь-який момент. Якщо Усик погодиться, ми зробимо чудове спортивне шоу", — запевнив Ентоні Джошуа.
Чи можливий реванш?
Британець пообіцяв провести найкращий бій у кар'єрі. Він вивчив уроки з поразки в реванші та знає манеру бою Усика.
"Я підвів дуже багатьох людей, але не можу повернутися в минуле. Якщо отримаю шанс знову вийти на ринг з Олександром, то не вагатимуся.
Я заслужив на критику, це нормально. Але Усік справді є сильним суперником. Було б просто чудово знову битися з ним", — розповів Ентоні Джошуа.
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