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Ще один кандидат на бій з Усиком: кинуто виклик

28 березня 2023 10:36
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ще один кандидат на бій з Усиком — кинуто виклик
Відомий спортсмен готовий вийти на один ринг із українцем
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу Олександр Усик буде змушений провести одразу кілька боїв у 2023-му році. Після зриву поєдинку з Тайсоном Ф'юрі на пояси українця утворилася справжня черга.

Одним із ймовірних кандидатів на бій із володарем поясів WBA, WBO, IBO та IBF став Ентоні Джошуа, повідомляє Boxing News 24.

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Після закінчення переговорів Олександра Усика (20-0, 13 КО) з Тайсоном Ф'юрі 33-річний Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) відчув можливість організувати другий реванш з українцем.

Ентоні Джошуа

Джошуа хоче третій бій з Усиком

Британець двічі протистояв українцеві. Обидва бої закінчилися на користь Усика. Після цього Джошуа намагався організувати бій з Ф'юрі, але теж не досяг успіху в цьому. Проте відмова Тайсона від поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з боксу може дати новий імпульс кар'єрі Джошуа.

"У нас довга історія з Олександром. Але наші бої зібрали величезну кількість глядачів. Упевнений, вони б хотіли побачити третю серію протистояння. Я готовий підписати контракт у будь-який момент. Якщо Усик погодиться, ми зробимо чудове спортивне шоу", — запевнив Ентоні Джошуа.

Чи можливий реванш?

Британець пообіцяв провести найкращий бій у кар'єрі. Він вивчив уроки з поразки в реванші та знає манеру бою Усика.

"Я підвів дуже багатьох людей, але не можу повернутися в минуле. Якщо отримаю шанс знову вийти на ринг з Олександром, то не вагатимуся.

Я заслужив на критику, це нормально. Але Усік справді є сильним суперником. Було б просто чудово знову битися з ним", — розповів Ентоні Джошуа.

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