Еще одна потеря — заявка Украины на матч с Францией

Еще одна потеря — заявка Украины на матч с Францией

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 10:41
Ребров убрал лидера сборной Украины из заявки на матч с Францией
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/uafukraine/

В пятницу, 5 сентября, во Вроцлаве сборная Украины проведет первый матч квалификации к чемпионату мира-2026 против национальной команды Франции. В день игры штаб Сергея Реброва определился с заявкой на этот поединок.

"Сине-желтые" потеряли еще одного лидера перед важным противостоянием, сообщает пресс-служба УАФ. 

Читайте также:

Из состава, который находится в расположении национальной команды, в заявку не попали Виктор Цыганков и Владислав Дубинчак. Для Украины это потеря, учитывая опыт Цыганкова и его роль в атаке. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в национальной команде. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Заявка сборной Украины на матч с Францией

  • Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык.
  • Защитники: Ефим Конопля, Тарас Михавко, Александр Сваток, Валерий Бондарь, Илья Забарный, Богдан Михайличенко, Александр Зинченко, Николай Матвиенко.
  • Полузащитники: Иван Калюжный, Георгий Судаков, Алексей Гуцуляк, Николай Шапаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Егор Ярмолюк, Артем Бондаренко, Александр Зубков, Александр Назаренко.
  • Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик.

Матч Украина — Франция начнется в 21:45 по киевскому времени. Поединок примет стадион "Тарчиньски Арена" во Вроцлаве. 

В квартете D вместе с Украиной и Францией выступают сборные Исландии и Азербайджана. Именно матч между украинцами и французами станет главным в борьбе за лидерство в группе. Победа в таком поединке позволит одной из команд получить психологическое преимущество и упростить задачу выхода на чемпионат мира-2026. 

Напомним, ранее стало известно, что работе Сергея Реброва в сборной Украины грозит опасность в случае провала в отборе на ЧМ-2026. 

В мире футбола активно обсуждают уход известной модели от Ламина Ямаля к футболисту мадридского "Реала". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
